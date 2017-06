Bp Milewski: Trójca Święta to wzór rodziny Kościoła

O tym, że Trójca Święta to wzór rodziny Kościoła, mówił bp Mirosław Milewski w uroczystość Trójcy Przenajświętszej 11 czerwca, w parafii św. Mateusza w Lutocinie w diecezji płockiej. Dokonał także poświęcenia odnowionej świątyni parafialnej.

Bp Mirosław Milewski w homilii przypomniał wezwanie św. Dionizego Aeropagity z I wieku n.e.: „Trójco ponadistotna, nieskończenie Boska i dobra, strażniczko Bożej mądrości chrześcijan, zaprowadź nas ponad wszelką światłość i ponad to wszystko, co nieznane”.

Zaznaczył, że uroczystość Trójcy Przenajświętszej zachęca do „modlitewnej kontemplacji tajemnicy Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego”. Odwołał się też do słów św. Jana Pawła II, że „Tajemnica Trójcy Świętej staje jako cel, do którego zmierza historia, jako ojczyzna, do której tęsknimy”.

Hierarcha podkreślił ponadto, że w Trójcy Świętej teologowie dostrzegają pierwowzór ludzkiej rodziny, ale też wzorzec rodziny Kościoła, w której wszyscy chrześcijanie mają budować autentyczne więzi wspólnoty i solidarności.

Bp Milewski zwrócił uwagę, że wiele znajdujących się w kościele ołtarzy, to zabytki sztuki sakralnej, a więc miejsca wyjątkowo ważne dla kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki trosce proboszcza, który doprowadził do odnowienia kościoła, znajdują się one w schludnym i godnym otoczeniu.

„Remont świątyni, to zawsze wyraz dbałości proboszcza i parafian o to, by Bóg czczony był godnie. A skoro troszczycie się o swoją świątynię, to znaczy, że przede wszystkim troszczycie się o swoją duszę i chcecie mieć dobre warunki do kontaktu z Bogiem: do modlitwy, do przyjmowania sakramentów, do spowiedzi. Parafia, dla której ważne jest miejsce kultu, to parafia, w której żyje zmartwychwstały Chrystus” – zaakcentował hierarcha.

Bp Milewski poświęcił także odnowiony kościół parafialny w Lutocinie. Staraniem proboszcza ks. Wiesława Barańskiego został odnowiony dach oraz wnętrze świątyni. Remont kosztował 560 tys. zł, pochodziły one ze środków parafialnych oraz z dofinansowania z Kurii Diecezjalnej Płockiej.