Bp Muskus do chorych: ratujecie świat i czynicie go bardziej ludzkim

Nawet, jeśli doświadczacie odrzucenia, samotności, nawet jeśli czasem sądzicie, że jesteście ciężarem dla swoich bliskich, nie wolno wam zapomnieć, że jesteście skarbem – mówił bp Damian Muskus OFM do chorych i niepełnosprawnych, którzy przybyli w piątek do sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile w dorocznej pielgrzymce Caritas. Hierarcha podkreślał, że słabość ludzi chorych jest wyzwaniem dla społeczeństwa, bo zadaje pytanie o prawdziwą wartość życia.

Chorzy i niepełnosprawni pielgrzymują do najstarszego i najsłynniejszego w Polsce ośrodka kultu Pana Jezusa Ukrzyżowanego w ramach uroczystości odpustowych Podwyższenia Krzyża. Przed południem odprawili Drogę Krzyżową na Placu św. Jana Pawła II, po której odbyła się Msza św. Przewodniczył jej bp Damian Muskus.

W homilii zaznaczył on, że coroczna pielgrzymka do mogilskiego sanktuarium jest oddaniem hołdu umierającemu na krzyżu Zbawcy i rozważaniem tajemnicy współcierpienia Maryi. „Przychodzicie dziś do tego sanktuarium, by z nadzieją w sercu odnaleźć drogę do krzyża i przylgnąć do niego tak, jak przylgnęła do niego Matka Bolesna” – mówił do licznie zgromadzonych w bazylice chorych bp Muskus. Przyznał, że dla każdego z nich rzeczywistość cierpienia, które domaga się współczującej obecności Boga, jest codziennością. „Pewnie nie raz pytaliście „dlaczego”, nie raz zmagaliście się z lękiem przed odrzuceniem, samotnością i niezrozumieniem ze strony bliskich. Nie raz zbieraliście siły, by w sytuacji utraty zdrowia, niepełnosprawności, słabości ciała, zawierzyć się z całą ufnością cierpiącemu na krzyżu Jezusowi” – podkreślał.

„Wy najlepiej wiecie, że nie ma prostej odpowiedzi na pytania o sens przeżywanego bólu, bo miłość nie jest prostą odpowiedzią, choć jedyną, jaką warto odkryć, by nadać znaczenie codziennym zmaganiom” – stwierdził kaznodzieja i przytoczył dialog siedmioletniej Japonki z papieżem Benedyktem XVI. Dziewczynka pytała go o sens jej cierpienia, a papież odpowiedział, że nie ma odpowiedzi, ale wie, że „mimo braku odpowiedzi, mimo smutku: Bóg jest po waszej stronie”.

„Bóg jest po waszej stronie. To prawdziwe źródło ukojenia i nadziei, źródło świadomości, że cierpienia nie są daremne, bo On wpisał je w swój Boski plan miłości dla każdego z nas. Nawet, jeśli doświadczacie odrzucenia, samotności, nawet jeśli czasem sądzicie, że jesteście ciężarem dla swoich bliskich, nie wolno wam zapomnieć, że jesteście skarbem” – mówił do chorych bp Muskus.

„Wasza słabość jest wyzwaniem dla społeczeństwa silnych i zdrowych ludzi sukcesu, bo zadaje pytania o prawdziwą wartość życia. Wasz ból budzi zobojętniałe serca. Wasza samotność rodzi w nich tęsknotę do autentycznych i trwałych relacji. Wasza wdzięczność za ich towarzyszenie, za ich obecność jest odkrywaniem prawdy, że każdy człowiek jest ważny, a każdy gest pomocy buduje więź solidarności i współczucia. Tak naprawdę to wy, drodzy chorzy i opiekunowie, ratujecie nasz świat i czynicie go bardziej ludzkim” – przekonywał krakowski biskup pomocniczy.

Po Mszy św. chorzy i niepełnosprawni uczcili przechowywane w sanktuarium oo. cystersów autentyczne relikwie Krzyża Świętego.

Organizatorem pielgrzymki chorych do sanktuarium w Mogile jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Uroczystości odpustu ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego trwają w mogilskim sanktuarium od środy. Ich centralnym punktem będzie niedzielna Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, a tygodniowe uroczystości zakończą się 21 września.

Sanktuarium w Mogile jest najstarszym i najsłynniejszym w Polsce ośrodkiem kultu Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Cysterskie opactwo w Mogile powstało w XIII wieku. Kult tutejszego wizerunku Jezusa na krzyżu sięga najpewniej czasów króla Kazimierza Wielkiego. Wizerunek Ukrzyżowanego nazywany jest „łaskami słynącym”, o czym świadczą liczne wpisy do sanktuaryjnych ksiąg i wota zostawiane przy krzyżu.