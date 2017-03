Bp Muskus do maturzystów: bądźcie ludźmi przebaczenia i pokoju

Wszędzie, gdzie pójdziecie, w waszych środowiskach, bądźcie ludźmi pojednania. Nie bójcie się przebaczać i prosić o przebaczenie! – apelował bp Damian Muskus OFM do młodzieży maturalnej, która 21 marca pielgrzymowała do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Maturzyści kształcący się w zakopiańskich szkołach średnich i ich nauczyciele modlili się podczas Mszy św., której przewodniczył krakowski biskup pomocniczy.

W homilii biskup nawiązał do przypowieści o nielitościwym dłużniku i namawiał młodych ludzi, by w swoim dorosłym życiu kierowali się przebaczeniem, a nie chęcią odwetu za doznane krzywdy. „Przebaczenie nie jest łatwe. Ranimy się wzajemnie i czasem te rany są tak głębokie, że nie czujemy nic poza piekącym bólem, który wciąż się odnawia i patrząc po ludzku, niczym się nie da go uleczyć” – przyznał kaznodzieja i dodał, że tylko przebaczenie przynosi uzdrowienie ran zadanych przez innych ludzi.

„Uczeń Jezusa, który potrafi przebaczać, nie jest życiowym nieudacznikiem, ale człowiekiem silnym miłością, bo potrafi wznieść się ponad żal, zapiekłe poczucie krzywdy i potrzebę jej wyrównania” – podkreślał.

Bp Muskus wyjaśniał młodym ludziom, że przybywają do Kalwarii nie tylko po to, by powierzyć Matce Bożej powodzenie egzaminów maturalnych, ale całą swoją przyszłość, w której będą realizowali swoje życiowe powołanie. „Nie zapominajcie jednak o tym, że przede wszystkim powołani jesteście do budowania lepszego świata, którego fundamentem jest miłość, a przebaczenie jego spoiwem” – apelował hierarcha i zaznaczył, że tę misję trzeba wypełniać w konkrecie codzienności, wśród najbliższych osób: w rodzinach, w pracy, między przyjaciółmi i sąsiadami.

„Wszędzie, gdzie pójdziecie, w waszych środowiskach, bądźcie ludźmi pojednania. Nie bójcie się przebaczać i prosić o przebaczenie!” – prosił młodych kaznodzieja i tłumaczył, że to dzięki przebaczeniu „kruszą się mury wznoszone między ludźmi, a pokój nie jest wytęsknioną lub odległą ideą, ale konkretną rzeczywistością”. „Jak Jezus, który wciąż nas zaskakuje swoim przebaczeniem, nieście darowanie win ludziom, przez których czujecie się skrzywdzeni i niesprawiedliwie potraktowani. To uwolni wasze serca, a dla świata spragnionego pokoju będzie znakiem nadziei, która otwiera perspektywę życia bez przemocy i podziałów” – zachęcał krakowski biskup pomocniczy.

„To wy, drodzy młodzi, jesteście posłani, by uzdrawiać relacje społeczne, oczyszczać je z żądzy odwetu i przejawów niszczącej dominacji silnych nad słabymi, bogatych nad ubogimi, ludzi wpływowych nad wykluczonymi i zepchniętymi na margines życia” – mówił.

Biskup zauważył, że maturzyści stoją właśnie przed ważnymi życiowymi wyborami, od których zależeć będzie ich przyszłość. Prosił, by naturalny w tym czasie niepokój i niepewność nie zagłuszyły ich marzeń i pragnień. „Wsłuchujcie się w nie i odważnie je realizujcie, jeśli tylko macie pewność, że są zgodne z tym, czego pragnie dla was Bóg. Z Jezusem nie musicie się bać ryzyka miłości” – przekonywał hierarcha. „On was przeprowadzi przez wszystkie życiowe egzaminy, najtrudniejsze próby wiary i nadziei. On uwolni wasze serca z więzienia słabości i egoizmu, i nauczy pięknej miłości, która nie szuka swego, ale staje się darem dla innych” – dodał. Według niego, aby tak się stało, wystarczy zaufać Jezusowi bez granic i pozwolić Mu na zaskoczenia.

Podczas Mszy bp Muskus modlił się za młodych ludzi, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów i przyjaciół, prosząc by Matka Boża Kalwaryjska wspierała ich w dążeniu do dobrego, pięknego i wypełnionego Bożym pokojem życia.