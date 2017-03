Bp Muskus do młodych: Bóg sprzyja waszym marzeniom

Nie bójcie się wielkich pragnień, bo Bóg sprzyja waszym marzeniom – przekonywał młodzież w Suchej Beskidzkiej bp Damian Muskus OFM, który w tamtejszym gimnazjum odprawił Mszę św. na zakończenie rekolekcji wielkopostnych dla młodych. Prowadzone przez grupy ewangelizacyjne na terenie szkół w tym mieście, pomyślane były jako kontynuacja doświadczeń Światowych Dni Młodzieży.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii o wytrwałej modlitwie, bp Damian Muskus podkreślał w homilii, że warto postawić na Boga, bo On nigdy nie zawodzi i wie lepiej od człowieka, co dla niego jest najlepsze. „Teraz jest czas, byście przyszli do Jezusa i powiedzieli Mu, o czym marzą wasze serca. Nie czekajcie z tym do jutra, do kiedyś tam. O szczęśliwe życie warto powalczyć już, od razu” – przekonywał młodych krakowski biskup pomocniczy.

Zachęcając młodych do tego, by nie lękali się powierzać Bogu swoich spraw na modlitwie, hierarcha podkreślał, że Bóg jest zawsze po stronie człowieka. „On nie po to przyszedł na świat, nie po to zginął straszliwą śmiercią i nie po to zmartwychwstał, byście dziś się ociągali i nie wiedzieli, co zrobić ze swoim życiem. On nie przyszedł po to, byście żyli na pół gwizdka albo całkiem sobie odpuścili walkę o szczęście i miłość” – dodał, zauważając, że Bóg nigdy nie odtrąca człowieka, który Go prosi z wiarą o sprawy, które są dla niego najważniejsze.

„Usłyszeliśmy Jego obietnicę, że otrzymamy wszystko, o co Go poprosimy i co jest dobre dla nas. A On zawsze dotrzymuje obietnic” – zaznaczył kaznodzieja.

Biskup tłumaczył młodym, czym jest modlitwa wytrwała. „Wytrwałość jest sprawdzianem, jak bardzo wam zależy na tym, o co prosicie. Bóg tego sprawdzianu nie potrzebuje, bo zna wasze serca, ale czasem chce, żebyście sami zobaczyli, czy potraficie walczyć o to, co jest dla was ważne” – wyjaśniał.

Mówił także o tym, że Bóg nie zawsze spełnia prośby człowieka w sposób nadzwyczajny, bo obdarzył człowieka wyobraźnią i wieloma zdolnościami, dzięki którym może on sam osiągnąć to, o co prosi. „Prawdziwie nadzwyczajne interwencje Jezus rezerwuje sobie na naprawdę poważne sytuacje. A czasem po prostu musicie jeszcze trochę dorosnąć do daru, o który prosicie” – tłumaczył. „Próbujcie wciąż od nowa i nie zniechęcajcie się, gdy wydaje się wam, że On milczy. Jego milczenie jest pełne miłości, pamiętajcie o tym” – zachęcał.

Według niego najważniejszym owocem wytrwałej modlitwy jest zmiana, która zachodzi w modlącym się człowieku. „Im dłużej się Panu Bogu naprzykrzacie, im wytrwalej szukacie Go, tym mocniej Go będziecie kochać. Nawet jeśli buntujecie się przeciwko Niemu, bo nie wszystko idzie po waszej myśli” – mówił. Obiecał młodym, że szczera modlitwa zmieni ich serca, wypełni je odwagą i ufnością.

Powołując się na przykład świętych, którzy wnieśli do Kościoła nowość i dynamizm, bp Muskus podkreślał, że żaden z nich nie byłby w stanie dokonać wielkich dzieł, gdyby bali się marzyć lub o swoich marzeniach nie opowiadali Bogu. „Ci Boży marzyciele byli jednocześnie ludźmi wielkiej, wytrwałej modlitwy” – mówił kaznodzieja.

Msze św. na zakończenie ewangelizacyjnych rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży w Suchej Beskidzkiej odprawiali w szkołach krakowscy biskupi: abp Marek Jędraszewski, bp Jan Szkodoń, bp Grzegorz Ryś oraz bp Damian Muskus.