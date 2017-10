Bp Muskus do młodych sportowców: bądźcie zgraną drużyną zawodników Jezusa!

Bądźcie zgraną drużyną zawodników Jezusa: wierną ewangelicznym ideałom i lojalnie przyznającą się do Niego przed światem – zachęcał bp Damian Muskus OFM młodych sportowców z Kalwarii Zebrzydowskiej, którzy zgromadzili się na Mszy św. z okazji 20. rocznicy działalności Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef. Jego podopieczni zdobywają sukcesy w piłce nożnej i siatkówce. Są także organizatorami corocznych Dni Papieskich.

Nawiązując do słynnego zdania św. Pawła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”, bp Muskus mówił, że życie chrześcijanina można porównać do zawodów sportowych. „Uczeń Chrystusa musi być bowiem wytrwały na modlitwie, cierpliwy wobec własnych słabości i odważny w chwilach próby. Powinien ćwiczyć swoją duszę i doskonalić się, by we wszystkim naśladować Jezusa” – tłumaczył. „Jest zawodnikiem w Jego drużynie, a więc potrafi przyznać się do Niego przed ludźmi, bo jest lojalnym i wiernym świadkiem Ewangelii” – dodał.

Kaznodzieja podkreślał, że przyjaznym miejscem, w którym „Jezusowi zawodnicy mogą ćwiczyć się w Jego naśladowaniu”, jest parafia. „We wspólnocie uczymy się solidarności i braterstwa, dojrzewamy do dawania świadectwa naszej wiary, spotykamy się na modlitwie i doświadczamy działania Ducha Świętego. Parafia, która tętni życiem, jest miejscem wzajemnej troski o potrzeby duchowe i doczesne. Uczy odpowiedzialności za wspólnotę i dba o wszechstronny rozwój wiernych. Tworzy przestrzeń, w której mogą się doskonalić na różne sposoby” – wyjaśniał. Według niego, dwudziestoletnia historia PKS św. Józef pokazuje, że jednym ze skuteczniejszych sposobów hartowania ludzkiego ducha jest sport. Jako przykład przywołał św. Jana Pawła II, który od dzieciństwa grał w piłkę, a potem – nawet jako biskup – jeździł na nartach, pływał na kajakach i chodził na wycieczki górskie. Aktywność fizyczną utrzymywał, dopóki pozwalały mu na to siły.

Tłumacząc zgromadzonym w kościele, dlaczego papież tak wielkie znaczenie przywiązywał do fizycznej sprawności, bp Muskus powiedział, że upatrywał w sporcie możliwości kształtowania ludzkiej osobowości. „Ze sportem kojarzył tak cenne wartości, jak lojalność, wytrwałość, przyjaźń i wspólnota. Zachęcał młodych ludzi do kształtowania kultury fizycznej, dzięki czemu przygotują się do podejmowania skomplikowanych wyzwań codziennego życia” – opowiadał. Dodał, że według Jana Pawła II, jeśli sport jest praktykowany w duchu fair play, może stać się on również nośnikiem wielkich ideałów duchowych.

„Sport uczy nas wspaniałomyślności wobec rywali, pokory po porażkach i czystej radości ze zwycięstwa. Jest lekcją wytrwałości w dążeniu do założonych celów, znoszenia niewygód, cierpliwości i wyrzeczenia. Daje niepowtarzalne poczucie wspólnoty i solidarności” – przekonywał biskup. Zachęcił młodych sportowców, by byli zawsze zgraną drużyną zawodników Jezusa: wierną ewangelicznym ideałom i lojalnie przyznającą się do Niego przed światem.

W Mszy św. uczestniczyli członkowie PKS św. Józef: dzieci, młodzież, trenerzy i rodzice oraz przedstawiciele szkół i gmin współpracujących z klubem. Poświęcony został także klubowy sztandar.

PKS św. Józef powstał w 1997 roku. Podopieczni klubu osiągają liczne sukcesy w piłce nożnej i siatkówce. Klub znany jest również z organizowanych co roku Dni Papieskich w Kalwarii Zebrzydowskiej. To kilkunastodniowy festiwal sportowo-kulturalny, w którym ostatnio uczestniczyło ok. 1500 osób.