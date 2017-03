Bp Muskus: modlitwa rodzi pokój w świecie i ład w ludzkich sercach

Modlitwa porządkuje pragnienia i rodzi pokój w środowiskach naszego życia i w świecie pełnym konfliktów i napięć – mówił bp Damian Muskus OFM w kościele św. Katarzyny, do którego pielgrzymowali w czwartek wierni w ramach wielkopostnych nabożeństw stacyjnych w Krakowie. Według niego, czczona w tej świątyni św. Rita jest wzorem modlitwy i trwania przy Jezusie mimo życiowych niepowodzeń i cierpień.

Bp Muskus przypomniał, że św. Rita jest symbolem ufnego zawierzenia Bogu, choć jej życie nie było łatwe. „Przeżyła trudne doświadczenia, gdy niebo zdawało się nie słyszeć jej błagań, a Bóg prowadził ją drogami pełnymi cierpienia i goryczy” – mówił hierarcha i dodał, że nie zachwiało to jej wiary i nie zniechęciło do wytrwałej modlitwy.

„Zdarza się, że nasze prośby, choć wytrwałe, są daremne. Bywa, że szukamy i nie odnajdujemy, a nasze kołatanie nie otwiera drzwi. Znamy to uczucie, które pewnie nie było obce Ricie, gdy modliła się o nawrócenie męża i zdawało się, że im dłużej i więcej się modli, tym częściej wzrasta w nim agresja” – kontynuował hierarcha.

Według niego takie doświadczenia weryfikują wiarę i odsłaniają prawdziwe intencje modlącego się człowieka. „Czy przychodzimy do Boga jak klienci do supermarketu czy jak dzieci do ukochanego Ojca? Bezwzględnie oczekujemy wypełnienia naszych próśb czy prosimy wierząc, że On nas kocha i zawsze będzie chronił przed zgubnymi konsekwencjami pragnień, które nie są dla nas dobre?” – zastanawiał się bp Muskus i namawiał, by przyjrzeć się, co się dzieje, gdy Bóg nie spełnia naszych próśb. „Odwracamy się od Niego w rozżaleniu czy szukamy głębiej Jego planów i zamierzeń wobec nas?” – pytał.

Bp Muskus wyjaśniał, że jedynym kryterium, według którego Bóg słucha próśb człowieka, jest miłość. „Jemu zależy na naszym szczęściu, które nigdy nie przeminie, dlatego pragnie zmieniać nasze serca, by rozszerzały się dla Jego miłości” – stwierdził. Dodał, że Bóg wypełnia te modlitwy, które objawiają Jego miłość i w Boskiej perspektywie przynoszą owoce dobra i pokoju. Jeśli jakichś nie wypełnia, to czyni to z tego samego powodu: z miłości. „Prośmy dla nas o cud zrozumienia, że miłość Boga jest większa od sumy naszych wszystkich pragnień i tęsknot” – zachęcał biskup.

„Wytrwała modlitwa św. Rity przyniosła owoce pokoju i przebaczenia, bezwarunkowej wierności w każdej, nawet najbardziej bolesnej sytuacji jej życia. Ta modlitwa była dla niej źródłem siły i pocieszającej nadziei w chwilach żalu i łez. Przykład św. Rity uczy nas, że modlitwa wprowadza ład w naszą codzienność i w nasze serca” – tłumaczył kaznodzieja, przekonując że modlitwa porządkuje pragnienia i rodzi pokój w środowiskach naszego życia, ale także w świecie pełnym konfliktów i napięć. „Modlitwa umacnia więź z Jezusem i daje nam siłę potrzebną do tego, by szukać woli Boga we wszystkim, zwłaszcza w tym, co najtrudniejsze do przyjęcia” – podkreślił.

Kult św. Rity, czczonej jako patronki spraw trudnych i beznadziejnych, rozwija się w kościele św. Katarzyny w Krakowie bardzo dynamicznie. Do kościoła ojców augustianów przybywają rzesze wiernych z całego świata. Stał się on miejscem, dzięki któremu wierni dowiadują się o życiu i duchowości św. Rity i zanoszą tam swoje intencje i prośby za jej wstawiennictwem.