Bp Muskus: pielgrzymka kapłanów do Kalwarii to powrót do tradycji Karola Wojtyły

Zaplanowana na 18 marca pielgrzymka kapłanów archidiecezji krakowskiej do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej to powrót do tradycji z czasów, gdy arcybiskupem krakowskim był Karol Wojtyła – przypomina bp Damian Muskus OFM. Jak podkreśla, przyszły papież często i chętnie zapraszał księży do miejsca, które sam nazywał „rodzinnym domem”.

Tegoroczna pielgrzymka kapłanów archidiecezji krakowskiej odbywa się w roku 100-lecia objawień fatimskich, w czasie Wielkiego Postu, a więc skupia te wątki, które są istotą sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, jego pasyjno-maryjnego charakteru. Jest to jednak także wyraźne nawiązanie do czasów, gdy metropolitą krakowskim był arcybiskup, potem kardynał Karol Wojtyła.

„Zapraszał księży do kalwaryjskiego sanktuarium z różnych okazji: gdy Kościół krakowski przygotowywał się do nawiedzenia kopii Obrazu Jasnogórskiego i gdy dziękował za owoce tej peregrynacji. W 1973 roku rozpoczął w polskiej Jerozolimie wraz z kapłanami obchody Roku Świętego, a trzy lata później dokonał tutaj uroczystego aktu zawierzenia wszystkich księży Matce Bożej Kalwaryjskiej” – przypomina bp Damian Muskus.

Do zawierzenia kapłanów Matce Bożej kard. Wojtyła przywiązywał szczególną wagę. Podczas pielgrzymki na Jasną Górę księży archidiecezji krakowskiej w 1963 r. mówił: „Kiedy zmarły ks. Arcybiskup [abp Eugeniusz Baziak – red.] po raz pierwszy zwierzył mi się z tej myśli, ażeby poświęcić czy też oddać wszystkich kapłanów archidiecezji krakowskiej Matce Bożej, wówczas powiedziałem mu: Ekscelencjo, naprzód Kalwaria. (…) Kalwaria to jest nasze rodzinne sanktuarium, któremu ogromnie wiele zawdzięczamy”.

W listopadzie 1976 roku kard. Wojtyła, podobnie jak w 1962 roku jego poprzednik, złożył akt zawierzenia kapłanów Matce Bożej Kalwaryjskiej podczas pielgrzymki, w której wzięło udział ok. 700 księży.

Pielgrzymka była związana z zakończeniem Roku Świętego, przygotowaniem do 600-lecia Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej i do 900-lecia pasterzowania w Krakowie św. Stanisława. „Pragnąłem bardzo, ażebyście znowu spotkali się tutaj, w domu naszej Matki. Wiele jest tych domów w naszej archidiecezji, ale ten wydaje się szczególnie nasz” – mówił wtedy do księży.

Abp Wojtyła spotykał się w Kalwarii z księżmi, w mniejszych lub większych grupach, również z innych okazji, jak opłatki, spotkania rejonowe, jubileusze kapłańskie, podczas których chętnie się dzielił przemyśleniami na ważne i aktualne tematy, dotyczące stosunków państwo – Kościół lub zagadnień poruszanych podczas trwającego wówczas Soboru.

W 1964 roku w kronice klasztornej wpisał: „Serdecznie dziękuję za gościnę i życzę, aby to gościnne miejsce było dla Archidiecezji bogatą arterią wiary i łaski”. „Widać, że rzeczywiście traktował Kalwarię jak swój dom, ukochane rodzinne miejsce, i dzielił się tą miłością ze swoimi księżmi” – komentuje bp Muskus. „Zależało mu, by umocnienia i pociechy szukali u Tej, która wychowała jego serce, i którą nazywamy Kalwaryjską Matką Kapłanów” – dodaje.

„Ten dom jest nasz. W roku 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie wracamy do tradycji pielgrzymek kapłańskich do domu Matki” – podkreśla krakowski biskup pomocniczy, który sam od wielu lat związany jest z sanktuarium kalwaryjskim.

W ostatnich latach kapłani archidiecezji krakowskiej spotykali się na wspólnej modlitwie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Tak było m.in. z okazji Roku Miłosierdzia, Roku Wiary i Roku Eucharystii.

W Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymka kapłanów rozpocznie się nabożeństwem pokutnym przed Najświętszym Sakramentem, w które włączona jest modlitwa w intencji ofiar pedofilii. Księża wysłuchają także konferencji o aktualności objawień fatimskich. Prelekcję wygłosi ks. Krzysztof Czapla SAC z Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem. Następnie uczestnicy spotkania odprawią Mszę św., której będzie przewodniczył abp Marek Jędraszewski.