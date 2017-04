Bp Muskus: przezwyciężenie lęku przed innością to pierwszy krok do budowania cywilizacji miłosierdzia

Aby różnice między nami nie były zagrożeniem, ale bogactwem, musimy burzyć mentalne mury i zaufać Jezusowi, który przychodzi mimo pozamykanych drzwi ludzkich twierdz bezpieczeństwa – mówił bp Damian Muskus OFM. Przewodniczył on popołudniowej Mszy św. w bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Biskup podkreślał, że wszystkie ludzkie lęki przezwycięża doświadczenie miłości miłosiernej.

W Mszy św. uczestniczy kilkanaście tysięcy wiernych, zgromadzonych w bazylice oraz przed świątynią i na błoniach przed ołtarzem polowym.

W homilii bp Muskus przywołał dwa krakowskie wizerunki Chrystusa: łagiewnicki wizerunek Jezusa Miłosiernego i obraz Ecce Homo w sanktuarium św. Brata Alberta. „To dwa oblicza tej samej tajemnicy Miłosierdzia Bożego” – mówił.

„Te dwa obrazy są znakiem, że Kraków jest specjalnie przeznaczony do pielęgnowania tajemnicy Miłosierdzia Bożego” – zacytował słowa zmarłego w sierpniu ub. roku kard. Franciszka Macharskiego, przypominając, że ten „niestrudzony i pokorny pielgrzym łagiewnicki” był o tej prawdzie zawsze przekonany. „Dziś, po niezwykłym, obfitującym w ważne wydarzenia Roku Miłosierdzia, w samym środku trwającego wciąż Roku św. Brata Alberta, widzimy, jak bardzo prorocze okazały się te słowa” – podkreślał biskup.

Wskazywał, że dla uczniów Jezusa Jego zmartwychwstanie było życiowym wstrząsem, które budziło w nich lęk. „Jezus to rozumie. Z niezwykłą delikatnością i cierpliwością przypomina im to, co już tyle razy wcześniej wyjaśniał, oswaja ich, otwiera serca na nadzieję. Przychodzi do nich mimo drzwi zamkniętych” – zaznaczył.

„Aby różnice przestały być zagrożeniem i stały się bogactwem, musimy burzyć mentalne mury, zaufać Jezusowi, który przychodzi mimo pozamykanych drzwi naszych życiowych twierdz bezpieczeństwa. Ostatecznie każdy lęk, również lęk przed innym, lęk przed pogardą i wykluczeniem, przezwycięża doświadczenie miłości Boga, który kocha człowieka takim, jaki jest” – podkreślał biskup. Przypomniał, że Bóg „nie patrzy na kolor skóry, na sprawność czy niesprawność, na intelektualne zdolności lub ich brak”. „On kocha nas wszystkich jednakową miłością, a może nawet – śmiem powiedzieć – tych, którzy w naszej ocenie są inni, kocha jeszcze bardziej” – stwierdził.

Biskup przytoczył opinię Jeana Vaniera, który uważa, że aby zrozumieć społeczeństwa, trzeba zrozumieć osoby, które z tych społeczeństw zostały wykluczone. „Słuchajmy wykluczonych, bo oni pokazują to, co najważniejsze w człowieku – nawoływał Vanier, tak jak wiele lat przed nim czynił to swoim życiem św. Brat Albert, który w bezdomnych, ubogich, chorych i zniewolonych nałogami ludziach odkrywał piękno Bożego oblicza” – mówił kaznodzieja.

Bp Muskus wskazywał, że przezwyciężanie lęku przed innością drugiego człowieka przywraca mu godność i obdarza radością spotkania z autentyczną miłością. „To pierwszy krok do budowania pokoju, który jest darem Zmartwychwstałego, i cywilizacji miłosierdzia w podzielonym, nękanym konfliktami świecie” – podsumował krakowski biskup pomocniczy.