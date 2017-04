Bp Muskus: uczniowie Zmartwychwstałego są głosicielami nadziei dla świata

Uczniowie Jezusa nie powinni być piewcami cierpienia, ale głosicielami nadziei, która wypływa z paschalnej radości – mówił bp Damian Muskus OFM podczas uroczystej celebracji Wigilii Paschalnej w parafii Matki Bożej Różańcowej w Niepołomicach. „Nie ustawajmy w drodze, bo udręczony świat potrzebuje światła nadziei, życiodajnej mocy dobra i pokoju” – apelował krakowski biskup pomocniczy.

„Nasz Pan zmartwychwstał! Nie ma ważniejszej nowiny, wieści pilniejszej do ogłoszenia niż ta, że zło, ciemność i śmierć nie mają już nad nami władzy, bo ostatnie słowo należy do Miłości, która zwycięża wszystko” – mówił bp Muskus w homilii skierowanej do uczestników Wigilii Paschalnej, której przewodniczył w młodej wspólnocie parafialnej w podkrakowskich Niepołomicach. „Jezus zmartwychwstał i już nic nie jest takie same, jak dotąd. Noc staje się zapowiedzią poranka, cierpienie otwiera drogę ku nadziei, pustkę wypełnia radość” – podkreślał hierarcha.

Biskup zauważył, że choć przyszłość pozostaje nieznana człowiekowi, to jednak jest wypełniona nadzieją, że „nigdy nie zginiemy, bo Ten, który nas umiłował, jest silniejszy niż wszystkie złe moce tego świata, mocniejszy niż sama śmierć”.

„Nawet jeżeli będziemy upadać osłabieni grzechem, nawet jeśli doświadczymy samotności i lęku, cierpienia i opuszczenia – nie jesteśmy bezradni, bo Ten, któremu uwierzyliśmy, wziął na siebie nasz ból i prowadzi nas bezpiecznie po ludzkich drogach, nadając im Boski cel” – zapewniał celebrans.

Wyjaśniał, że zmartwychwstanie Jezusa oznacza, że On naprawdę żyje i jest obecny we współczesnym świecie. „Nie musimy szukać pustego grobu, bo On jest z nami. Nie szukajmy Go wśród umarłych, ale tam, gdzie jest życie. Nasze życie” – zachęcał biskup. „Znajdziemy Go pośród naszych spraw i pośród spraw świata” – dodał. Podkreślił także, że choć zmartwychwstanie nie usunęło bólu i niesprawiedliwości, nie zlikwidowało podziałów i konfliktów, nie uczyniło łatwiejszymi codziennych zmagań, to jednak nadało im nowy sens, gdyż „droga do zwycięstwa życia i nadziei zawsze prowadzi przez Wielki Piątek”.

Według bp. Muskusa chrześcijanie nie powinni być piewcami cierpienia, ale głosicielami nadziei, która wypływa z Paschalnej radości. „Nieśmy więc radość Zmartwychwstania tam, gdzie wciąż panuje mrok i rozpacz, gdzie ludzie wołają o miłosierdzie i wolność, wszędzie tam, gdzie brakuje nadziei. Nie ustawajmy w drodze, bo udręczony świat potrzebuje światła nadziei, życiodajnej mocy dobra i pokoju” – prosił.

Na koniec kaznodzieja złożył wszystkim życzenia, by byli ludźmi nadziei. „Byście spotykali Zmartwychwstałego na drogach waszej codzienności i potrafili Go rozpoznać z radością. Niech Miłość, która ostatecznie zwyciężyła śmierć i zło, wypełnia światłem wasze serca i obdarza pokojem” – podsumował bp Muskus.