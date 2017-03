Bp Napierała: uważajcie na małżeństwo, rodzinę i ojcostwo

– Św. Józef woła: uważajcie na rodzinę, uważajcie na małżeństwo, uważajcie na ojcostwo, bo to są fundamentalne wartości – mówił bp Stanisław Napierała, który przewodniczył Mszy św. rozpoczynającej rekolekcje ze św. Józefem w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępnie. Do parafii przybył obraz św. Józefa Kaliskiego, który na początku istnienia diecezji kaliskiej odwiedził wszystkie parafie.

Witając obraz św. Józefa Kaliskiego ks. prał. Marek Otręba prosił patrona o duchowe owoce przeżywanych rekolekcji. – Św. Józefie prosimy Cię, abyśmy tak jak Ty trwali w bliskości Jezusa, szczególnie poprzez modlitwę, słowo Boże i sakramenty święte – mówił proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępnie.

W homilii bp Stanisław Napierała przypomniał, że kopia obrazu św. Józefa Kaliskiego pobłogosławiona przez Jana Pawła II w Rzymie przemierzyła całą diecezję kaliską na początku jej istnienia. – Wszędzie św. Józef był przyjmowany po królewsku i zobaczyliśmy, że w każdej części diecezji ludzie kochają św. Józefa. Witali Go z miłością i wielką wiarą. I tak św. Józef rozpoczął scalanie naszej diecezji. Minęło już ponad 20 lat. W tym czasie powstały nowe parafie, a wśród nich Wasza parafia Matki Bożej Różańcowej, do której dzisiaj przybył św. Józef – powiedział celebrans.

Wskazywał, że św. Józef to patron małżeństwa, rodziny i ojcostwa. – Wielkie i święte jest małżeństwo między mężczyzną i kobietą. Nie ma innego małżeństwa, bo tylko takie Bóg stworzył. Wielka i święta jest rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny i tylko taka rodzina. Małżeństwo, rodzina i ojcostwo to fundamentalne wartości – stwierdził kaznodzieja.

Ubolewał, że rodzina w dzisiejszych czasach jest narażona na różne ataki. – Dzisiaj niektórzy chcieliby małżeństwo spodlić, odrzeć ze świętości oraz piękna i zrównać z jakimś związkiem, który nie ma nic wspólnego z małżeństwem, ale jest wynaturzeniem, jest odejściem od rzeczywistości, którą Bóg stworzył, odejściem wymagającym leczenia.

Wszystko robi się, żeby zrównać z małżeństwem pary homoseksualne, czyli związki dwóch pań czy dwóch panów. To jest ugodzeniem w godność i wielkość małżeństwa. Uważajmy, bo ta tendencja, by zrównać z małżeństwem takie związki chce u nas zaistnieć jako akt prawny. Nie pozwólmy, żeby ktoś nam narzucił coś, co jest wbrew zdrowemu rozsądkowi i wbrew naturze – wołał hierarcha.

Zauważył, że we współczesnym świecie faworyzowane są rozwody. – Rozpad małżeństwa to wielkie nieszczęście przede wszystkim dla tych, którzy się rozwodzą. Trzeba do małżeństwa przygotować się i nie dać się tylko ponieść uczuciom – mówił pierwszy biskup kaliski.

Podkreślał, że bardzo ważną rolę w rodzinie spełnia ojciec. – Nikt nie zastąpi dziecku ojca i dlatego warto nieraz uszczknąć tego czasu z pracy zawodowej, by być z dzieckiem – stwierdził bp senior.

Rekolekcje ze św. Józefem w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępnie potrwają do środy. Nauki będzie głosił ks. Robert Lewandowski, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Kaliszu.

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej powstała z części parafii pw. św. Marcina w Kępnie. 1 czerwca 2003 r. bp Teofil Wilski poświęcił kaplicę. Parafia została erygowana 25 czerwca 2006 r. dekretem ordynariusza diecezji kaliskiej bp. Stanisława Napierały. 14 listopada 2009 r. rozpoczęto budowę kościoła. 19 czerwca 2012 r. bp Stanisław Napierała wmurował kamień węgielny poświęcony w Rzymie 18 maja 2003 r. przez papieża Jana Pawła II. Poświęcenia i konsekracji kościoła 20 grudnia 2014 r. dokonał biskup kaliski Edward Janiak. Proboszczem parafii od samego początku jest ks. prał. Marek Otręba.