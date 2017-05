Bp Nitkiewicz: bądźmy uczniami Chrystusa niezależnie od zdanej matury

Bądźmy uczniami Chrystusa niezależnie od zdanej matury, ukończonych studiów i pełnionych funkcji – zaapelował do maturzystów bp Krzysztof Nitkiewicz 4 maja w Sandomierzu. Biskup modlił się o dobry przebieg i pozytywne wyniki dla maturzystów z całej diecezji sandomierskiej.

Mszy św. sprawowanej w intencji o pomyślny przebieg matury w bazylice katedralnej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Uczestniczyli w niej maturzyści wraz z najbliższymi, przyjaciółmi, nauczycielami i katechetami.

W kazaniu biskup zwrócił uwagę na to, że są to ostatnie chwile, kiedy maturzyści występują w roli uczniów szkół średnich. Przestrzegł jednak, że pomimo bliskiej perspektywy zdobycia dyplomu maturalnego, trzeba jednak nadal pozostać w sercu uczniem.

Zdaniem ordynariusza, należy zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń, poszerzać zasób wiedzy i być zdyscyplinowanym, gdyż jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, który oferuje człowiekowi wątpliwą receptę na szczęście.

Kaznodzieja nawiązał w tym kontekście do najnowszego filmu Jamesa Ponsoldta „The Circle”, który opowiada o koncernie informatycznym zarządzającym ogólnoświatową społecznością internetową i wykorzystuje informacje umieszczone przez użytkowników w sieci, kierując się zasadą, że dobrą rzeczą jest posiadanie wiedzy, ale jeszcze lepiej wiedzieć wszystko.

– Każdy z nas chce wiedzieć jak najwięcej, może niekoniecznie dlatego, aby rządzić innymi. Powody są różne: podnoszenie własnych kwalifikacji i osobistej atrakcyjności, dla dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa, z ciekawości. Znacznie gorsze jest przekonanie, że wiemy wszystko, że znamy się na każdej rzeczy. Natomiast jeśli dostrzegliśmy braki, nie ma co robić z tego dramatu lecz należy je po prostu uzupełnić. Pokora jest drogą do prawdziwych sukcesów – podkreślił hierarcha.

Zdaniem biskupa, dlatego też zawsze, w każdym wieku potrzebujemy nauczycieli, którzy poprowadzą nas ku temu, co dobre i szlachetne.

– Pierwszym takim nauczycielem jest Bóg. On i tylko On wie wszystko o nas, o życiu, o świecie. Bóg oświeca swoim światłem to, do czego dochodzimy na drodze rozumu. Teraźniejszość stanowi drogę do wieczności, w której poznamy całą prawdę, zdobędziemy pełnię wiedzy. Dlatego bądźmy uczniami Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem – podkreślił biskup.

Przedstawiciele maturzystów mówili, że na pierwszym w życiu egzaminie dojrzałości potrzebna jest wiedza, odrobina szczęścia, ale ważne jest także wsparcie duchowe od najbliższych oraz pomoc „z góry”.

Bezpośrednio po Mszy św. maturzyści poszli do swoich szkół, by rozpocząć pierwszy egzamin, który obejmuje wiedzę zdobytą z języka polskiego. Jutro zaś czeka na nich maturalny sprawdzian z matematyki. Wszystkie egzaminy potrwają do końca maja.