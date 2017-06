Bp Nitkiewicz: każdy chrześcijanin powołany jest do budowania jedności religijnej

Każdy chrześcijanin powołany jest do budowania jedności religijnej, społecznej i narodowej – wskazywał bp Krzysztof Nitkiewicz 25 czerwca podczas dwudniowych obchodów 450. rocznicy lokacji miasta Rakowa, w przeszłości znanego jako główny ośrodek arian (braci polskich).

Główne obchody w niedzielę rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej.

Wspólna modlitwa zgromadziła przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych i gminnych, a także miejscowych instytucji społecznych, grup młodzieżowych i licznych parafian.

Biskup sandomierski mówił w homilii o obecności Boga w dziejach nawet tak bardzo złożonych, jak historia Rakowa.

– Dzisiejszych uroczystości jubileuszowych nie sposób oddzielić od obchodzonego w tym roku 500-lecia Reformacji. Raków był przecież jednym z głównych centrów Reformacji w Rzeczypospolitej. Bracia Polscy – Arianie mieli tutaj słynną Akademię oraz inne instytucje. Przywilej lokacyjny miasta gwarantował całkowitą tolerancję religijną – mówił hierarcha.

– Nie pozwoliło to niestety, zdaniem biskupa, na dłuższą metę uniknąć wrogości, czy wręcz agresji pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań.

– Rozłam pogłębiał się i bolał coraz bardziej. Nastąpiła eskalacja konfliktu w wyniku której Arianie zostali wygnani z Rzeczpospolitej – mówił bp Nitkiewicz.

Biskup przypomniał, że nie sposób narzucić pod przymusem wzajemnej miłości, a nawet tolerancji.

– Nie można zmusić nikogo do braterstwa i jedności. Do tego dojrzewa się wraz z pogłębianiem życia wiary, przez zacieśnienie więzów z Chrystusem. Należy o tym mówić, do tego zachęcać, a zarazem powierzać to Bogu. Przykład takiej postawy daje nam Ojciec Święty Franciszek, podobnie jak wcześniej czynili to św. Jan Paweł II i papież Benedykt XVI – wskazywał kaznodzieja.

Biskup wspominał, że o jedność modlił się Pan Jezus w przededniu śmierci na krzyżu i modli się o nią nadal, abyśmy czuli się siostrami i braćmi: katolicy, prawosławni, protestanci.

– Tej jedności potrzebujemy również jako Polacy. Włączmy się w modlitwę Chrystusa. Nie bójmy się siebie. Strach budzi zawsze nieufność i oddala. Odbiera duszy pokój, a życiu piękno. Powstrzymuje od czynienia dobra – podkreślał hierarcha.

Ordynariusz podkreślił, że dzięki ruchowi ekumenicznemu podążamy już drogą pojednania, drogą od konfliktu do komunii, jak mówi znany dokument katolicko-luterański.

– Jest jednak jeszcze bardzo dużo do zrobienia i nie możemy zatrzymywać się nawet przez chwilę. Niech dzisiejszy jubileusz lokacji Rakowa uświadamia nam, że każdy chrześcijanin powołany jest do budowania jedności religijnej, społecznej i narodowej – podkreślił bp Nitkiewicz.

Po Mszy św. wierni przeszli w korowodzie na Rynek główny, gdzie odbywały się dalsze uroczystości. Odsłonięto tablicę upamiętniającą obchody 450. rocznicy lokacji miasta.

Na scenie dzieci i młodzież zaprezentowała widowisko historyczne „Jak Raków zbudowano”. Przed zgromadzonymi wystąpiła grupa rekonstrukcyjna z pokazem tańca dworskiego i walk rycerskich. Na stoiskach historycznych można było zobaczyć warsztaty dawnych mistrzów: kowala, drukarza, pisarza-kaligrafa, szewca i krawca oraz domowej gospodyni wypiekającej podpłomyki.

W sobotę pierwszego dnia obchodów jubileuszowych odbyła się w Rakowie konferencja popularno-naukowa w miejscowym Zespole Szkół na temat przeszłości miasteczka oraz sytuacji społeczno-religijnej w czasach reformacji i kontrreformacji na terenach Rzeczypospolitej.

Na Rynku odbył się wieczór muzyki dawnej i prezentacja historii rakowskich instytucji społecznych oraz występ chóru „Chorał” z recitalem zatytułowanym „Rakowskie śpiewanie”.

Wójt gminy Raków Alina Siwonia podkreślała, że obecnie Raków jest siedzibą prężnie rozwijającej się gminy, gdzie wspaniale działają ludzie odpowiedzialni za swoją małą ojczyznę.

Raków związany w początkach swojego istnienia z ruchem ariańskim, stał się ważnym miastem w XVI i XVII wieku, jako miejsce dialogu i tolerancji.

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy zbudowany został w miejscu zboru ariańskiego w latach 1640-1650. Uroczyście poświęcony był w 1605 r. przez biskupa Wojciecha Lipnickiego, krakowskiego biskupa pomocniczego. W ołtarzu głównym świątyni umieszczony jest obraz Matki Bożej Cudownej Przemiany, słynący łaskimi, przed którym modlą się liczni pielgrzymi.

Muzyczne tradycje Rakowa sięgają XVII wieku, gdy w ówczesnych wspólnotach ariańskich i kalwińskich śpiewano religijne pieśni. Z tamtego okresu pochodzi Kancjonał Rakowski, wydany w 1625 r. w drukarni Braci Polskich w Rakowie, który przechowywany obecnie jest w Bibliotece Kórnickiej.