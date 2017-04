Bp Nitkiewicz: niech Ewangelia i postawa Chrystusa, będą zawsze źródłem inspiracji

Niech Ewangelia i postawa Chrystusa, będą dla Was zawsze źródłem inspiracji i zachętą do lepszego życia – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz podczas obchodów Niedzieli Palmowej w Sandomierzu, którym towarzyszył Diecezjalny Dzień Młodych.

Hasłem spotkania w bazylice katedralnej były słowa Ewangelii: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49). Podczas Mszy św. biskup sandomierski w homilii, nawiązując do odczytanego przez młodzież opisu męki Chrystusa oraz do odbywających się w diecezji inscenizacji, opowiadających o ostatnich momentach życia Pana Jezusa zwrócił uwagę na to, że największym wyróżnieniem jest oczywiście granie roli Chrystusa.

– Nie każdy chce być Judaszem, Piłatem lub głosem z chóru, domagającym się ukrzyżowania. Jednak, jakby na to nie patrzeć, mamy do czynienia tylko z grą, bo każdy nawet przeżywając emocjonalnie swój występ, utożsamiając się z konkretnym bohaterem, niewiele się zmienia. Tymczasem Pan Jezus pragnie, abyśmy naprawdę wcielili się w jego sposób myślenia i działania – mówił biskup.

Ordynariusz wskazywał na to, że tak jak Syn Boży wcielił się w ciało człowieka, przyjął ludzką naturę i stał się do nas podobny we wszystkim za wyjątkiem grzechu, my powinniśmy stawać się podobni do Niego.

– Powinniśmy być podobni przez płomienną miłość, której, jak mówi Pieśń nad Pieśniami „wody wielkie nie zdołają ugasić, ani nie zatopią jej rzeki”. Miłość ofiarną, wyrozumiałą, bezwarunkową, która nie cofa się przed niczym. I nawet jeśli nie potrafimy kochać jak Chrystus, to przynajmniej powinniśmy tego pragnąć i do tego dążyć. Miłość czyni człowieka pięknym, niezależnie od urody – podkreślał bp Krzysztof Nitkiewicz.

Na zakończenie Eucharystii ordynariusz przekazał przedstawicielom młodych oraz władz samorządowych z dekanatów Nowa Dęba i Raniżów Ikonę Chrystusa Nauczyciela, która towarzyszy organizatorom Diecezjalnych Dni Młodych w diecezji sandomierskiej. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w Nowej Dębie w wrześniu tego roku.

Obchody Niedzieli Palmowej poprzedziło przybycie młodzieży z całej diecezji sandomierskiej na Rynek Starego Miasta w ramach zorganizowanego Diecezjalnego Dnia Młodych.

Młodzi łączyli się duchowo ze swoimi rówieśnikami zebranymi na placu św. Piotra wraz z papieżem Franciszkiem, gdzie przedstawiciele z naszego kraju przekazali symbole Światowych Dni Młodzieży organizatorom z Panamy.

Po Eucharystii dalsza część Diecezjalnego Dnia Młodych odbyła się w Katolickim Domu Kultury św. Józefa, gdzie młodzież z parafii Matki Bożej Królowej Polski z Sandomierza wystawiła Misterium Męki Pańskiej.

W odbywającym się tam diecezjalnym konkursie palm wzięło udział kilkanaście palm wykonanych różnymi metodami: od tych tradycyjnych do współczesnych. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły palmy wykonane przez młodych z parafii Krząta i ze stalowowolskiej szkoły katolickiej. Drugie miejsce przyznano dla palmy z parafii Modliborzyce. Pozostałe otrzymały wyróżnienia.