Bp Nitkiewicz: niech św. Jan Paweł II będzie zawsze przewodnikiem i nauczycielem

Niech św. Jan Paweł II będzie dla was zawsze przewodnikiem i nauczycielem – powiedział bp Krzysztof Nitkiewicz do ponad 500 uczniów z 19 placówek szkolnych noszących imię św. Jana Pawła, podczas spotkania, które odbyło 12 czerwca Sandomierzu.

Przedstawiciele Sandomierskiej Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II spotkali się w 18. rocznicę papieskiej wizyty w Sandomierzu. Wśród nich byli m.in. uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.

Zlot rozpoczęła Msza św. celebrowana przez kapłanów katechetów w seminaryjnym kościele pw. św. Michała Archanioła, której przewodniczył ks. kan. Rafał Kułaga, rektor Wyższego Seminarium Duchownego.

Podczas homilii ks. Robert Utnik mówił o aktualności papieskiego przesłania i wychowaniu w duchu wartościach ewangelicznych.

Na zakończenie Mszy św. z uczniami spotkał się biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który przypomniał o kolejnej rocznicy pobytu w Sandomierzu św. Jana Pawła II.

– Nawiedzacie dzisiaj te same miejsca, które on odwiedzał przed laty. Dosłownie i w sensie duchowym chodzicie jego śladami, a on z kolei szedł drogą Chrystusa. W naszym życiu często za kimś idziemy i to od najmłodszych lat. Podążanie śladami świętych kosztuje dużo wysiłku, jest trudne, ale prowadzi do dobrego celu, stanowi gwarancję, że również nasze życie będzie udane. Moi Drodzy, nie zadowalajcie się przeciętnością – podkreślił biskup.

Na seminaryjnym wirydarzu odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego wspólne zabawy prowadził zespół „Trio z Rio”. Na kleryckim boisku uczniowie rywalizowali w różnych konkurencjach sportowych i zręcznościowych.

– Chcemy, aby takie spotkania przybliżały postać naszego świętego patrona uczniom, którzy już osobiście nie pamiętają Papieża Polaka. Wspomnienie jego pobytu w Sandomierzu jest okazją do tego, by powrócić do słów wypowiedzianych tutaj do nas, podkreślających potrzebę czystego serca – mówiła Teresa Pracownik, dyrektor z Ulanowa.

Po obiedzie w kleryckiej kuchni, ks. Przemysław Pałacha mówił o sposobach dążenia do osobistej świętości według nauczania św. Jana Pawła II.

Podsumowaniem zlotu papieskich szkół była wspólna modlitwa pod pomnikiem św. Jana Pawła II na sandomierskich Błoniach.

Papież Jan Paweł II przebywał 12 czerwca 1999 r. w Sandomierzu w ramach VII Pielgrzymki do Ojczyzny. W Eucharystii wówczas celebrowanej na Placu Papieskim uczestniczyło tysiące wiernych. Podczas homilii Ojciec Święty odnosząc się do hasła całej pielgrzymki „Bóg jest Miłością”, mówił na temat „Błogosławieni czystego serca oraz potężni wiarą”. Podkreślił też ogromne znaczenie historii Sandomierza dla Kościoła powszechnego.

Sandomierska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II powstała w 2007 r. i zrzesza prawie 50 placówek edukacyjnych noszących imię papieża Polaka z terenu diecezji. W jej skład wchodzą placówki przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie.

Szkoły spotykają się dwa razy do roku. Współpracują ze sobą w zgłębianiu i rozpowszechnianiu nauczania św. Jana Pawła II oraz wspólnie realizują program wychowawczy oparty na papieskiej myśli.