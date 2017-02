Bp Nitkiewicz: podejście do chorych jest sprawdzianem wiary

O tym, że podejście do chorych powinno być, zarówno sprawdzianem wiary jak i stopnia cywilizacji – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz podczas spotkania z osobami chorymi i pracownikami służby zdrowia 20 lutego w Nowej Dębie.

Mszę św. sprawowaną w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza koncelebrowali miejscowi kapłani i kapelani szpitala.

Ordynariusz zauważył w homilii, że Chrystus i Jego Ewangelia pozwalają skorygować postawę wobec chorych.

– We współczesnym świecie osoby cierpiące i wykluczone z normalnej aktywności postrzegane są bowiem przez pryzmat rachunku ekonomicznego, zysków lub strat. Chrystus natomiast kieruje się wyłącznie miłością. Podejście do chorych jest, więc zarówno sprawdzianem wiary jak i stopnia cywilizacji – wskazywał bp Krzysztof Nitkiewicz.

Przedstawicielka nowodębskiej służby zdrowia na początku Eucharystii wyraziła głęboką nadzieję, że dzięki wspólnej modlitwie będzie łatwiej nam wszystkim łatwiej służyć ludziom chorym i cierpiącym.

– A nasze codzienne postępowanie niech będzie zgodne ze słowami św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – podkreślała przedstawicielka służby zdrowia.

Po Mszy św. biskup odwiedził chorych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym oraz poświęcił nową salę do rehabilitacji osób starszych i po zabiegach medycznych.

Hierarcha podczas spotkania z personelem medycznym poświęcił nowy ambulans dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.