Bp Nitkiewicz: szkoła katolicka powinna być ściśle złączona z Chrystusem i Kościołem

Szkoła katolicka w realizowaniu swojej misji, powinna być ściśle złączona z Chrystusem i z Kościołem – podkreślił bp Krzysztof Nitkiewicz 18 września podczas uroczystości poświęcenia nowego sztandaru Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, prowadzonego przez siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi.

Uroczystość poświęcenia sztandaru Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela Zgromadzenia, odbyła się podczas Mszy św. w kaplicy domu sióstr franciszkanek.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz parlamentarnych, oświatowych i miasta. Kaplicę wypełnili uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

Wspólnej modlitwie przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz z udziałem ostrowieckich duszpasterzy.

Biskup w swej homilii podkreślał, że szkoła katolicka daje szerokie, pełne spojrzenie, nie lekceważy tego, co ziemskie i materialne, a jednocześnie troszczy się o ducha, a także przekazuje wiedzę i wychowuje.

– W ten sposób szkoła katolicka formuje dzieci i młodzież, służąc dobru wspólnemu. Zapewne w szkołach publicznych i stowarzyszeniowych jest podobnie. Mamy przecież tylu wspaniałych nauczycieli, a dyrekcje z reguły chętnie współpracują z parafiami. Szkoła katolicka nie może jednak poprzestać na wypełnianiu zaleceń programowych MEN. W realizowaniu swojej misji, powinna być ściśle złączona z Chrystusem i z Kościołem – podkreślił hierarcha.

Zdaniem ordynariusza, to nie znaczy, że w katolickiej szkole ma panować klasztorny rygor, albo trzeba mieć ciągle złożone ręce, bo nie w tym rzecz.

– W szkole katolickiej jest miejsce i na rzetelne zgłębianie wiedzy, i na radość, gwar, na zabawę. Nie można jednak odchodzić od chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Ona musi stanowić punkt wyjścia i być zawsze obecna. Ważne jest, aby słowa i czyny były naznaczone duchem Ewangelii. Ten duch wyraża się w szukaniu prawdy, która najpełniej objawiła się w Chrystusie, we wzajemnej bliskości, w poświęceniu i służbie – podkreślił bp Nitkiewicz.

Po homilii biskup poświęcił sztandar katolickiej placówki edukacyjnej na który uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Po Mszy św. na placu szkolnym uczniowie zaprezentowali przygotowany program, mówiący o ich patronie św. abp. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim.

Katolicki Zespół Edukacyjny prowadzony przez siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi powstał siedem lat temu i obecnie kształci się blisko 200 uczniów. Edukacja dzieci prowadzona jest według wartości ewangelicznych.

– Z roku na rok chętnych do uczęszczania do naszej szkoły przybywa. Dziś, można powiedzieć, że jest moda na wychowanie w dobrych wartościach, a szczególnie w wartościach ewangelicznych, dlatego rodzice bardzo chętnie posyłają dzieci do szkół katolickich. My nie stawiamy warunków w przyjęciu dzieci, wystarczy chcieć, by dziecko wychowywało się według zasad określonych w statucie naszej szkoły – poinformowała siostra Zofia Kuska, dyrektor szkoły.