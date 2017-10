Bp Nitkiewicz: używajcie dobrze Bożego daru, jakim jest umiejętność pomagania chorym

Używajcie dobrze Bożego daru, jakim jest umiejętność pomagania chorym – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz w Nowej Dębie w przededniu liturgicznego wspomnienia św. Łukasza, patrona Służby Zdrowia. Przewodniczył on Eucharystii w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego koncelebrowanej przez przedstawicieli placówek medycznych z terenu diecezji sandomierskiej.

Biskup powiedział w homilii, że wiara i działalność Kościoła nie stoją w sprzeczności z rozwojem nauki, w tym nauk medycznych, pod warunkiem, że respektują one Boże Prawo i wynikające z niego zasady moralne. Zdaniem ordynariusza to prawo byłoby wymierzone przeciwko człowiekowi, gdyż pod tym względem Kościół pozostaje wierny Panu Jezusowi. – On nie zastępował współczesnych sobie lekarzy, ale niósł uzdrowienie chorym, gdyż kocha każdego człowieka, a jednocześnie, lecząc duszę i ciało, pragnie ukazać całą złożoność sytuacji osób dotkniętych chorobą – mówił biskup.

– Pragnę skierować słowa podziękowania do osób oraz instytucji zaangażowanych w opiekę zdrowotną. Jakże często oddajemy się w wasze ręce i potrzebujemy waszej interwencji. Ta szlachetna posługa, będąca uczestnictwem w misji samego Chrystusa, niech napełnia was uczuciem wdzięczności wobec Boga, bo to jest niezwykłe wyróżnienie i szczególne wybranie – wskazywał hierarcha.

Biskup podkreślił, że ta wdzięczność powinna prowadzić do jeszcze większego poświęcenia się pacjentom i być jednocześnie obroną przed pokusą samouwielbienia oraz przed instrumentalizacją ze strony osób i środowisk, które pod różnymi pretekstami próbują wykorzystać służbę zdrowia do celów politycznych czy biznesowych.

– Moi Drodzy, klękajcie tylko przed Bogiem i przed osobami potrzebującymi waszej pomocy. „Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał” – mówi do każdego z nas św. Paweł apostoł (Kor 4,7). Używajcie dobrze tego Bożego daru, jakim jest umiejętność pomagania chorym. Pomnażajcie ten dar, wasze talenty, troszcząc się nie tylko o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ale również poziomu życia duchowego – wskazywał bp Krzysztof Nitkiewicz.

Liturgię uświetnił chór parafialny pod batutą ks. proboszcza Eugeniusza Nycza. Po Mszy św. zebrani pracownicy placówek medycznych zostali zaproszeni do sali parafialnej, gdzie odbyło się spotkanie integracyjne.

Ks. Tadeusz Pawłowski, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia poinformował, że do spotkania doszło dzięki inicjatywie, jaką zgłosili rok temu przedstawiciele ze szpitala w Nowej Dębie. – Wcześniej jeździliśmy do Sandomierza. Odczuwamy wielką radość z wizyty koleżanek i kolegów z innych szpitali u nas. Cieszymy się tym, że możemy być razem – mówiła Barbara Moskalewicz z nowodębskiego szpitala.

Tadeusz Frańczak-Prochowski, przedstawiciel środowiska medycznego wygłosił prelekcję na temat św. Łukasza Ewangelisty, rysując przed słuchaczami wszechstronność jego osoby i dzieł, którym patronuje.

Biskup sandomierski podziękował wszystkim uczestnikom zjazdu i zaprosił do włączania się w dzieła diecezjalne, m.in. w prace III Synodu Diecezjalnego oraz w uroczystości związane z jubileuszem 200-lecia diecezji.