Bp Nitkiewicz zachęca do refleksji nad własnym życiem religijnym

Do refleksji nad własnym życiem religijnym zachęcał bp Krzysztof Nitkiewicz 3 września podczas świętowania 10. rocznicy koronacji maryjnego wizerunku w sanktuarium Matki Różańcowej Królowej Rodzin w Ożarowie.

Uroczystej Mszy św. w ożarowskim sanktuarium przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który zwracał uwagę na to, że „jeśli wybieramy w chrześcijaństwie tylko rzeczy miłe, łatwe, dostarczające wrażeń i przyjemności, to jesteśmy słabymi uczniami Chrystusa i niewiele mamy wspólnego z Jego Matką”.

– Taka wybiórcza wiara, od okazji do okazji, od święta do święta, jest banalna, krucha i nie przynosi owoców. Dopiero przyjęcie Ewangelii łącznie z krzyżem, pokochanie Pana Jezusa całym sercem wiąże nas z Nim na trwałe. To jednocześnie droga do tego, żeby w Chrystusie kochać wszystkich, tak jak On kocha każdego z nas – podkreślił biskup.

Ordynariusz nawiązując do dzisiejszej uroczystości wskazywał, że obchodzenie kolejnych rocznic koronacji obrazu Matki Bożej Ożarowskiej jest odmierzaniem czasu łaski, którą Bóg obficie zsyła, abyśmy stali się bardziej podobni do Chrystusa.

– Jeśli jednak tę łaskę marnotrawimy i nie wywiera ona większego wpływu na życie duchowe, na wzajemne relacje, na zaangażowanie w parafii i w diecezji, jeśli te relacje nie odzwierciedlają wielkodusznej Bożej solidarności z każdym człowiekiem, to dzisiaj należałoby raczej ogłosić dzień pokuty. Sami musicie dokonać oceny sytuacji i wyciągnąć wnioski. Pan Bóg nie zadowala się świętowaniem i obrzędami. To człowiek tego potrzebuje, nierzadko dla zdobycia rozgłosu. Liczy się natomiast radykalne pójście za Chrystusem. Nie możemy zatrzymywać dla siebie naszego życia, ale mamy dzielić się nim z innymi – podkreślił hierarcha.

Na zakończenie wspólnej modlitwy bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z kapłanami i wiernymi odnowili akt maryjnego zawierzenia oraz modlili się o nowe powołania kapłańskie.

W uroczystości wzięli udział Rycerze Kolumba, młodzież z lokalnych szkół, grupa modlitewna „Adoremus”, schola, harcerze oraz liczni parafianie.

Uroczystość koronacyjna XV-wiecznego obrazu odbyła się 2 września 2007 r. Wraz z koronacją ożarowski kościół ustanowiono sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin. Od tego momentu kult maryjnego wizerunku zwiększa się sukcesywnie wśród parafian. Przybywają także pielgrzymi z diecezji i spoza jej granic.

Historia parafii ożarowskiej sięga XV w. Matka Boża była w niej czczona od początku. Jednak w okresie reformacji miejsce to zostało przejęte przez protestantów i kult Maryi został praktycznie wygaszony.

W XIX w. proboszcz ks. Michał Kuczepiński uprosił władze zakonu dominikanów, by obraz Matki Bożej Różańcowej został przekazany z Sandomierza do Ożarowa. Dokonało się to w pierwszą niedzielę września 1833 roku. Od tego czasu historia ożarowskiej parafii łączy się nierozerwalnie z historią obrazu Matki Bożej Różańcowej.

Matka Boża czczona jest szczególnie w ostatnim czasie jako Królowa Rodzin. Poświęcenia koron dla Maryi i Dzieciątka Jezus dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie wizyty w Sandomierzu w 1999 roku. Uroczystość koronacyjna XV-wiecznego obrazu odbyła się 2 września 2007 r.