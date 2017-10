Bp Nitkiewicz: zrobienie Bogu należnego miejsca w naszym życiu jest warunkiem ładu

– Zrobienie Bogu należnego miejsca w naszym życiu, w narodzie i świecie, jest warunkiem ładu i pokoju – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz 22 października podczas poświęcenia nowego ołtarza w kościele pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach. Bp Nitkiewicz nawiązał w kazaniu do Ewangelii, w której Chrystus wzywa do tego, aby oddać cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

– Obowiązek posłuszeństwa Bogu i władzy świeckiej nie przedstawia większych problemów na poziomie dyskursu akademickiego czy prawa. W praktyce jednak mamy podejście bardzo indywidualistyczne. Czasami jest ono słuszne, gdyż absolutyzowanie interesu społecznego, czy legalistyczna interpretacja przepisów nie uwzględniają w pełni sytuacji konkretnej osoby, mogą nawet wyrządzić jej krzywdę. Pomimo tego, mamy w sobie coś z anarchistów, zarówno względem Boga, jak i Państwa – mówił biskup.

– Można się zapytać: na ile ważny jest Bóg, Jego prawo i wartości chrześcijańskie w naszym codziennym życiu, w polityce, w ekonomii, w biznesie, w kulturze? Czy rzeczywiście oddajemy Bogu to, co należy do Boga? Czy wspomniane sfery nie żyją własnym życiem? – pytał duchowny. Jak dodał, Pismo św. przypomina nam, że „do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy”. Świadomość tego i zrobienie Bogu należnego miejsca w życiu, w narodzie i świecie jest warunkiem ładu i pokoju, gwarancją dla ludzkiej godności i wolności, drogą do wiecznego szczęścia.

Hierarcha podkreślił również, że o prymacie Boga przypomina nam ołtarz, a liturgia jego konsekracji stanowi wspaniałą katechezę na temat słów Chrystusa z Ewangelii: „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. – Jest to zarazem katecheza dotycząca pierwszego przykazania: „Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną”. Sam ołtarz wtajemnicza nas w misterium Boga, pozwala go niejako dotknąć w celebracji Najświętszej Eucharystii – zaznaczył bp Nitkiewicz.

Po homilii i odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych biskup namaścił ołtarz olejem świętym oraz dokonał jego okadzenia. Po tym nastąpiło uroczyste nakrycie obrusem i oświetlenie ołtarza.

Ks. Władysław Drewniak, proboszcz parafii przypomniał, że w związku ze zwiększeniem się liczby wiernych uczęszczających na Msze św. niedzielne oraz świąteczne, pojawiła się konieczność rozbudowy istniejącego kościoła. – Główne prace budowlane odbywały się w latach 1997-2000. Postępowały sprawnie dzięki zaangażowaniu i ofiarności parafian. Przez kolejne lata trwały prace nad wyposażeniem świątyni. Właściciele cegielni ufundowali ołtarz – poinformował ks. Drewniak.

Historia gorzyckiej parafii sięga 1138 r. Kronikarz Jan Długosz wspomina, że wówczas istniała na tym terenie zorganizowana działalność Kościoła. 4 sierpnia 1944 r. kościół spłonął od niemieckich pocisków. Obecna świątynia została wybudowana w latach 1947-1950 dzięki staraniom ks. Adama Osetka, ówczesnego proboszcza. Przed rokiem 2000 świątynia została znacząco rozbudowana.