Bp Pieronek: Bóg oczekuje od nas świadectwa

W sobotę wieczorem w ramach odprawiania liturgii stacyjnych w archidiecezji krakowskiej wierni zgromadzili się w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Augustyna w Krakowie. „Bóg oczekuje od nas na co dzień, byśmy naszym życiem dawali świadectwo Ewangelii Chrystusowej” – mówił do przybyłych biskup Tadeusz Pieronek, który przewodniczył odprawionej tam Eucharystii.

Na wstępie hierarcha zaznaczył, że spotkanie w kościele stacyjnym w sobotę II tygodnia Wielkiego Postu nawiązuje do tradycji modlitw pierwszych gmin chrześcijańskich, które odbywały się potajemnie w domach prywatnych lub katakumbach. Dodał, że po uznaniu legalności chrześcijaństwa modlitwy te odprawiano w kościołach, gdzie spoczywali męczennicy za wiarę, by uczcić ich świadectwo i wewnętrznie wzmocnić swoją postawę religijną.

W homilii zwrócił uwagę, że podczas Mszy św. odczytano fragmenty Pisma św. przypadające na następny dzień liturgii stacyjnej. „Niedzielna liturgia koncentruje naszą uwagę na potrzebie odróżniania tego, co materialne, od tego, co duchowe, życia doczesnego od wiecznego, tego, co ludzkie od tego, co Boże” – powiedział.

Biskup przywołał rozmowę Chrystusa z Samarytanką przy studni Jakubowej. „Kobieta była jak gdyby jednym z nas, człowiekiem religijnym, ale grzesznym. Spostrzegła, że rozmawia z kimś, kto czyta prawdę ludzkiego serca i uznała go za proroka” – opisał.

Dopowiedział, że Samarytanka mówi do Chrystusa o Mesjaszu, a On przyznaje się, że Nim jest, choć najczęściej wyciszał takie głosy. „Jezus cieszył się z każdego, kto mu uwierzył, ale miał pełną świadomość, że pojęcie Mesjasza łączono ze sprawami doczesnymi” – stwierdził.

Przypomniał, że Izraelici oczekiwali Mesjasza, który stanie na czele wielkiego i silnego państwa. „Tymczasem Mesjasz przyszedł po to, by przez śmierć na krzyżu zgładzić grzechy świata, pokonać śmierć i otworzyć człowiekowi drogę do Ojca przez zmartwychwstanie” – nauczał.

Jak wskazał, Bóg zawsze ma swoje drogi. „Grzesznicę Samarytankę czyni jednym z pierwszych świadków Jego wielkości, podobną rolę powierza nawróconej Marii Magdalenie i tego samego oczekuje od nas” – powiedział na zakończenie bp Pieronek.