Bp Pieronek: warunkiem nawrócenia jest przyznanie się do zła

„Warunkiem każdego nawrócenia jest zawsze przyznanie się do zła, które popełniliśmy, a następnie skrucha i żal za grzechy, czyli dotarcie w naszych sercach i umysłach do prawdy o nas samych” – mówił w bazylice Św. Michała Archanioła na Skałce bp Tadeusz Pieronek. W poniedziałek wieczorem odbyła się kolejna Eucharystia w ramach pielgrzymowania wiernych po kościołach stacyjnych archidiecezji krakowskiej.

Bp Pieronek powiedział na wstępie, że przypadająca na poniedziałek drugiego tygodnia Wielkiego Postu stacja pielgrzymowania w Rzymie odbywa się w bazylice św. Klemensa. Opisał przy tym krótko historię życia świętego, m.in. przypominając, że ten trzeci następca św. Piotra został zesłany przez cesarza Trajana na wygnanie do Krymu, a ponieważ nadal głosił Ewangelię wrzucono go do morza z kotwicą nasz szyi. Jego szczątki sprowadzili do Rzymu w IX w. święci Cyryl i Metody.

Odwołał się zwłaszcza do znanego listu św. Klemensa do Koryntian, w którym apelował on o przywrócenie pokoju w zwaśnionej gminie chrześcijańskiej i opisał, że atmosfera postna jest dana w każdym pokoleniu tym, którzy chcą się do Boga nawrócić.

„Te słowa mają wprawdzie konkretnych adresatów, ale jako słowa Boga samego są skierowane do każdego z nas” – ocenił. Hierarcha dodał, że to właśnie skrucha i żal pozwala człowiekowi dotrzeć do prawdy o samym sobie.

„Zwykle uważamy, że jesteśmy zdrowi i mocni, korzystamy ze wszystkiego co nam daje świat, stać nas na wszystko i Bóg nie jest nam potrzebny. Taki zachwyt nad światem zaślepia oczy, mąci umysł i spycha człowieka na manowce” – kontynuował. Wskazał, że nie da się kupić życia wiecznego za pieniądze i stwierdził, że tylko poznanie i uznanie prawdy o sobie pozwala na prawdziwe zawołanie do Boga o Jego miłosierdzie.

Biskup wezwał zebranych do wspierania potrzebujących. „Nie odsyłajmy biednych do instytucji charytatywnych. Oni tę drogę znają, a często nie mają co jeść, nie mają czym zapłacić za czynsz. Pomagajmy potrzebującym na ile nas stać. Bóg wzywa nas do hojności” – zachęcał.

Duchowny przypomniał, że w bazylice św. Klemensa w Rzymie pochowany jest św. Cyryl, który wraz ze św. Metodym zostali w 1980 r. ogłoszeni przez św. Jana Pawła II patronami Europy i są symbolem upragnionej jedności między chrześcijańskim wschodem i zachodem.

„Warto z tej okazji pamiętać o potrzebach naszych i całego świata i modlić się dzisiaj o pokój na świecie, o zjednoczenie chrześcijan, o zgodę między narodami i w polskim społeczeństwie. Nic nie będzie tak miłe Bogu w Wielkim Poście, jak pojednanie między ludźmi i ludzi z Bogiem” – ocenił.

„Pamiętajmy, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje przede wszystkim samego człowieka od wewnątrz. Stańmy się ludźmi dobrej woli, w których Bóg ma upodobanie” – powiedział na zakończenie bp Pieronek.