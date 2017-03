Bp Pieronek: życie wieczne osiąga się poprzez podjęcie życiowego krzyża

Biskup Tadeusz Pieronek przewodniczył w czwartek wieczorem Mszy św. w kościele św. Krzyża w Krakowie. „W jakimkolwiek bylibyśmy stanie wiary, Bóg zawsze daje nadzieję życia wiecznego, jeżeli tylko będziemy zdolni podjąć swój życiowy krzyż tak, jak On to zrobił dla nas na Golgocie” – powiedział hierarcha do przybyłych.

Kościół św. Krzyża to druga świątynia, do której zostali zaproszeni wierni w ramach rozpoczętego w Środę Popielcową zwyczaju nawiedzania w Wielkim Poście tzw. kościołów stacyjnych w archidiecezji. W wygłoszonej homilii, odnosząc się do słów z Księgi Powtórzonego Prawa, biskup wskazał, że ukazują one wędrówkę człowieka przez życie doczesne do ostatecznego celu, jakim jest zjednoczenie z Bogiem i szczęśliwe obcowanie z Nim w wieczności.

Przypomniał z księgi także fragment o tym, że człowiek może zawsze wybrać życie lub śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo. „Zwróćmy uwagę, że Bóg zawsze szanuje ludzką wolność, bo stawia człowieka przed wyborem, przed wyborem życia i błogosławieństwa, albo śmierci i przekleństwa” – powiedział.

Bp Pieronek przestrzegł, że choć tylko droga posłuszeństwa Bogu prowadzi do życia wiecznego, współczesny świat szuka własnej drogi szczęścia. „Często nawet kpiąc sobie z oferty Stwórcy i Zbawiciela i w tym poszukiwaniu szczęścia oskarża Boga o to, że On swoimi przykazaniami krępuje ich wolność. W takim oskarżeniu Boga jest diabelskie ‘Non serviam!’ – ‘Nie będę służył!’, czyli stawianie siebie jako uległych pokusie szatana” – kontynuował.

Jak ocenił taka postawa jest niestety bliska wielu ludziom, pomimo iż prawda o człowieku wynika ze słów: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. „W tym stwierdzeniu jest najgłębsza prawda o naszej wielkości wobec Boga. Ale On, który nas stworzył z miłości, miłuje nas mimo naszej słabości i grzechów’” – głosił.

Hierarcha podkreślił, że Bóg nie porzuca człowieka z uwagi na jego grzeszność, ale zachęca go do podjęcia swojego życiowego krzyża, co otwiera nadzieję na życie wieczne. „Ten krzyż polega na potrzebie stałego kontaktu z Bogiem na modlitwie, ale także na panowaniu nad zachciankami naszego ciała. To nie chodzi o odmówienie sobie kawałka mięsa. To chodzi o wewnętrzną dyscyplinę, która porządkuje nasze codzienne życie, które powinno być zgodne z przykazaniami Bożymi” – wyjaśnił.

Zachęcił do tego, by właśnie w Wielkim Poście zastanowić się co w życiu zebranych stoi na przeszkodzie w realnym kontakcie z Bogiem. Dodał, że w oczekiwaniu na święta Wielkiej Nocy nie należy zapominać także o jałmużnie, gdyż w dzisiejszym świecie nieraz ludzie mają do czynienia z biedą, która czasem woła o pomstę do nieba.

„Przeżywaliśmy w życiu już wiele okresów Wielkiego Postu. Jaki mamy bilans wykorzystania tego świętego czasu na nasze osobiste nawrócenie? Niech to pytanie stanie się pomocą w naszym osobistym rachunku sumienia” – zaapelował na zakończenie biskup Pieronek.