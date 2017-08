Bp Pierskała do ministrantów: służcie dobrym słowem, uczciwą pracą i pobożnym pielgrzymowaniem

Chcecie służyć Chrystusowi zawsze i wszędzie, dlatego służcie Mu dobrym słowem, uczciwą pracą i pobożnym pielgrzymowaniem – powiedział bp Rudolf Pierskała na Górze św. Anny podczas pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza.

Nawiązując do duchowego przewodnika tegorocznej pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza – św. Stanisława Kostki – kaznodzieja wskazał na trzy cechy, które charakteryzowały tego młodzieńca, czyli wrażliwość na słowo, rzetelną pracowitość i pobożne pielgrzymowanie.

Najpierw opolski biskup pomocniczy zachęcił do refleksji nad wielkim znaczeniem mowy w ludzkim życiu. „Przez słowo odkrywamy Boga, świat i człowieka. Naszym językiem możemy budować i niszczyć, czynić pokój, ale i wywołać wojnę. Możemy podnieść na duchu i poniżyć bliźniego, budzić nadzieję albo doprowadzić do rozpaczy. Dobrym słowem rodzimy dobro w człowieku. Nadmiarem słów próbujemy zakryć nasze wady i błędy. Mówiąc gorzką prawdę bez miłości okazujemy się bezduszni i bez miłosierdzia, a zarazem pyszni i zarozumiali. Na język także przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii św., a możemy nim bardzo grzeszyć, gdy plotkujemy, przeklinamy, obmawiamy i kłamiemy” – podkreślił.

Hierarcha zaznaczył, że ministrant powinien być pilny w nauce szkolnej, pracowity w domu i solidny w służbie przy ołtarzu. „Pracowitość jest także potrzebna w przygotowaniu się do służby. Trzeba przyjść do zakrystii na czas przed Mszą, pół godziny przed – tak mnie uczył proboszcz, gdy byłem ministrantem. Jeżeli ktoś wpada w biegu do zakrystii na minutę przed służbą, bo mu się nie chciało przyjść wcześniej, a koledzy musieli przygotować za niego wszystko, to taki ministrant jest leniwy. Jeżeli czyni to stale, to nie nadaje się do służby, bo służba to nie tylko stać przy ołtarzu dla dekoracji, na pokaz, dla przyjemności, żeby się pokazać i zwrócić na siebie uwagę” – przestrzegał.

Jednocześnie biskup zwrócił uwagę młodzieży, że pielgrzymka nie może być tylko wycieczką turystyczną, zwiedzaniem nowych miejsc, jedzeniem hot dogów, pizzy i lodów. „Pielgrzymka to przede wszystkim czas modlitwy, słuchania słowa Bożego i zadawania pytań o swoje nawrócenie. Najważniejszym wydarzeniem na pielgrzymce jest udział we Mszy św. W takim duchu przeżywajcie każdą pielgrzymkę i uczcie się od św. Stanisława wytrwałości w pielgrzymowaniu” – prosił.

Hasło tegorocznej pielgrzymki: „Służę Chrystusowi zawsze i wszędzie” nawiązuje do tematu obecnego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście” i ma pomóc zrozumieć ministrantom, że nie tylko pobożna, sumienna i wierna posługa przy ołtarzu, ale całe nasze życie powinno być służbą Jezusowi.

Wzorem takiej służby jest św. Stanisław Kostka, patron dzieci i młodzieży oraz ministrantów. Całe swoje, trwające niespełna 18 lat życie, służył Jezusowi. Czynił to jako wrażliwy i pobożny chłopiec wychowywany w domu rodzinnym, jako pilny uczeń pogłębiający swą wiedzę w szkole i jako zakonnik. W każdej chwili życia najważniejszy był dla niego Bóg, któremu ufał bezgranicznie. Wyrażało się to w jego modlitwie, życiu sakramentalnym, postępowaniu, wypełnianiu swych obowiązków, a przede wszystkim w konsekwentnym dążeniu do zrealizowania odkrytego przez siebie powołania życiowego.