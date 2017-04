Bp Pindel do kapłanów: bądźcie w świecie świadkami odkupienia

„Bądźcie w świecie świadkami odkupienia” – powtórzył za słowami kolekty bp Roman Pindel, który przewodniczył w Wielki Czwartek 13 kwietnia Mszy św. Krzyżma w bielskiej katedrze. Wraz z ordynariuszem Eucharystię celebrowali biskup pomocniczy Piotr Greger i biskup senior Tadeusz Rakoczy. W uroczystej liturgii udział wzięło kilkuset księży z terenu całej diecezji, którzy odnowili przyrzeczenia złożone podczas święceń.

Biskup zauważył, że przed 25 laty katedra, w której obecnie sprawowana jest Msza Krzyżma, stała się miejscem „narodzin do kapłaństwa” księży przeżywających w tym roku srebrny jubileusz święceń. Przypomniał, że ćwierć wieku temu ks. prałat Tadeusz Rakoczy przyjął święcenia biskupie, krótko potem dokonał ingresu do bielskiej katedry – matki wszystkich kościołów w nowo powołanej diecezji bielsko-żywieckiej, a 16 maja 1992 namaścił pierwszych diecezjalnych kapłanów w historii tej jednostki administracyjnej Kościoła.

„Ten związek dzisiejszych srebrnych jubilatów z 25-leciem katedry oraz z faktem, że stanowią oni pierwociny święceń biskupa sprawia, że pozostaną wymownym znakiem dla wszystkich prezbiterów naszej diecezji. Szczególnie za nich dzisiaj dziękujemy Bogu – za ich powołanie, wierną posługę, podobnie jak i za tych kapłanów, którzy w tym roku obchodzą złoty jubileusz. Dziękujemy Bogu za dar kapłaństwa, każdego kapłana naszej diecezji ” – zaznaczył biskup, zwracając uwagę, że takie dziękowanie jest szczególnie potrzebne w sytuacji, gdy coraz bardziej brakuje kapłanów. Przypomniał jednocześnie, że coraz więcej jest żeńskich zgromadzeń i zakonów, gdzie od kilku lat żadna kobieta nie rozpoczęła nowicjatu.

Biskup bielsko-żywiecki odwołując się do słów kolekty, zaznaczył, że stanowią one swoiste streszczenie posługi kapłańskiej, a zarazem akcentują to, co w tej posłudze jest najważniejsze.

„Prosimy bowiem dziś wspólnie Boga: spraw, abyśmy w świecie byli świadkami odkupienia. Uświadamiamy sobie, że świadek to ten, który nie tyle mówi o tym, co wie. O wiele bardziej świadek zaświadcza o tym, co widział, czego doświadczył, do czego jest absolutnie przekonany” – wyjaśnił i zaapelował, by starać się być „dobrymi świadkami”, którzy sprawiają, że słuchający zmieniają swoje przekonania i życie.

Biskup sprecyzował, że kapłani muszą być świadkami odkupienia w świecie takim, jakim jest. „ Kapłan ma być świadkiem wobec człowieka niewierzącego, tego, który utracił nadzieję, odszedł od Boga lub zagubił się. Ma być świadkiem odkupienia w Jezusie Chrystusie. Ma wzywać do nawrócenia i podjęcia nowego życia” – dodał.

„Wybrałeś nas bez żadnych zasług. Obdarowałeś hojnie do tego, aby skutecznie pełnić w świecie posłannictwo. Jakie? Najważniejsze, kluczowe dla świata, dla człowieka i zbawienia: być w świecie świadkiem odkupienia” – wyjaśnił ordynariusz i zaapelował do kapłanów, by liturgię Krzyżma przenikała ich wielka prośba za siebie i owocne trwanie w kapłaństwie oraz w misji Chrystusa i Pana.

Po homilii odbyło się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.

W koncelebrowanej Eucharystii uczestniczyli m.in. księża przeżywający złoty i srebrny jubileusz swego kapłaństwa. Otrzymali oni na koniec od biskupa pamiątkowe tuby z jubileuszowymi życzeniami.

Podczas liturgii w katedrze pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej specjalne błogosławieństwa otrzymało 130 nowych animatorów służby liturgicznej z diecezji bielsko-żywieckiej. Ordynariusz uroczyście poświęcił oleje chorych, katechumenów i krzyżma.