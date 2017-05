Bp Pindel: od ołtarza ważniejsze jest serce człowieka

Od ołtarza, na którym składa się ofiarę Bogu, ważniejsze jest serce człowieka – mówił bp Roman Pindel, który 4 maja dokonał poświęcenia ołtarza w Porębie Wielkiej koło Oświęcimia – jednej z najstarszych parafii w diecezji bielsko-żywieckiej. W modrzewiowej świątyni pw. św. Bartłomieja Apostoła, której fundatorem był sekretarz króla Zygmunta Starego – jednym z najcenniejszych kościołów w małopolskiej części Podbeskidzia – biskup podczas uroczystej liturgii, z udziałem licznie przybyłych wiernych, namaścił i okadził ołtarz.

W homilii bp Pindel nawiązał do czytania z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5, 23-24) sugerującego, by, jeśli kto ma zamiar przynieść swój dar przed ołtarz, powinien najpierw pojednać się z bratem swoim.

„Od ołtarza na którym się składa ofiarę Bogu, jest ważniejszy człowiek, jego serce. Ważniejsze jest to, aby ten człowiek był w swym sercu pojednany ze sobą, żeby zaakceptował swoje życie, także swoją przeszłość i niepewną przyszłość. Żeby był pojednany z Bogiem i nie składał ofiary z nieczystym sercem” – wytłumaczył biskup, akcentując jak bardzo ważne jest to, by człowiek, chcący złożyć swój dar, był pojednany z bliźnim.

„Zobaczmy w tych słowach z Ewangelii wielką troskę Boga o nasze zbawienie. W sercu naszym się ono dokonuje. Zobaczmy, jak ważne jest to, jacy jesteśmy w jego wnętrzu: czy jesteśmy pojednani z sobą, pojednani z Bogiem i tymi, z którymi żyjemy. O to chodzi w naszym życiu – żebym nosząc w sercu zbawienie przez wiarę, że Chrystus umarł za mnie i zmartwychwstał dla mojego usprawiedliwienia, miał także czystość zamiarów, wolność od grzechu, dobre relacje z ludźmi” – dodał, apelując do wiernych, by pamiętali o tej ewangelicznej wskazówce, gdy będą przychodzić do nowo poświęconego ołtarza.

Biskup przytoczył także historię ołtarza wybudowanego z nieociosanych kamieni w klasztorze karmelitów bosych Stella Maris na górze Karmel w Hajfie przez pochodzącego z Zadziela koło Żywca zakonnika o. Daniela Oswalda Rufeisena. Znajduje się on w miejscu, którym prorok Eliasz medytował przed swym zwycięstwem nad prorokami Baala.

Witając biskupa i wiernych, proboszcz parafii św. Bartłomieja ks. Stanisław Sadlik podkreślił, że ołtarz jest najważniejszym miejscem w świątyni. Przypomniał też dzieje kościoła w Porębie Wielkiej. Pierwsze wzmianki o parafii pojawiają się około 1285 roku, a informacje o kościele pochodzą z lat 1325-1327. Pierwszy kościół, wykonany z drzewa dębowego, spłonął. Budowa nowej świątyni w miejscu starej rozpoczęła się w 1502 roku. Prace ukończono w 1506 roku. Fundatorem był hrabia Zygmunt Porębski, sekretarz króla Zygmunta Starego.

Ponowna rekonsekracja kościoła odbyła się w 1737 roku, po odzyskaniu kościoła od kalwinów, którzy przejęli go na 17 lat. Nowo konsekrowany w czwartek ołtarz wykonali krakowscy artyści Jacek i Wojciech Siek pod nadzorem małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Modrzewiowa świątynia porębska otoczona jest sobotami i ogrodzeniem z belek. Wieża ma konstrukcję słupową. We wnętrzu zachowały się późnogotyckie portale z nadprożami w ośle grzbiety. Ze starych renesansowych ołtarzy zachowała się tylko jedna deska, którą użyto do budowy ołtarza głównego.

Ściany i stropy pokryte są polichromią z okresu Młodej Polski. W rokokowym ołtarzu znajduje się wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Ołtarze i ambona pochodzą z końca XVIII w. Chrzcielnica jest klasycystyczna, a prospekt organowy rokokowy, z XVIII w.

8 lat temu, w roku jubileuszu 500. rocznicy konsekracji, rozpoczął się gruntowny remont świątyni. Odrestaurowano m.in. polichromię sufitu prezbiterium, przedstawiająca scenę Przemienienia Pańskiego oraz ołtarz główny.