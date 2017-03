Bp Pindel prosi parafie o otoczenie pomocą rodzin na Bliskim Wschodzie

Do zaangażowania się w zainicjowaną przez Caritas Polska akcję „Rodzina Rodzinie” zachęcił parafie diecezji bielsko-żywieckiej biskup Roman Pindel. W komunikacie na I Niedzielę Wielkiego Postu 2017 ordynariusz poprosił o otoczenie pomocą rodzin na Bliskim Wschodzie.

Biskup Pindel przypomniał, że tegoroczny Wielki Post diecezja przeżywa, mając w sercu owoce Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i peregrynacji kopii obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w parafiach diecezji i w rodzinach.

„W Kościele polskim trwa Rok św. Brata Alberta, który poświęcił swe życie dziełom miłosierdzia i wzywał wszystkich, by stali się dobrzy jak chleb” – zaznaczył duchowny w komunikacie, zwracając uwagę na dwie ważne inicjatywy, „które wpisują się w ten nurt życia Kościoła”. Chodzi o ogłoszoną przez Caritas Polska akcję „Rodzina Rodzinie” oraz organizowaną na przełomie kwietnia i maja pieszą pielgrzymkę diecezji bielsko-żywieckiej do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Zdaniem biskupa, akcja „Rodzina Rodzinie”, umożliwia pomoc konkretnym rodzinom poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Pomoc tę mogą nieść osoby indywidualne, rodziny, stowarzyszenia, wspólnoty i parafie.

„Proszę, zatem, aby każda parafia naszej diecezji pomogła przynajmniej jednej syryjskiej rodzinie wskazanej przez Caritas Polska. Wdzięczny za waszą służbę, prośbę tę polecam duszpasterzom, katechetom, członkom zespołów charytatywnych, wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Stajemy wobec bardzo konkretnej możliwości świadczenia jałmużny wielkopostnej. Odczytajmy tę możliwość, jako znak czasu” – zaapelował biskup, prosząc księży proboszczów o koordynację tego dzieła w parafiach.

Ks. Robert Kasprowski, dyrektor diecezjalnej Caritas poinformował, że proponowane są różne formy włączenia się w akcję „Rodzina rodzinie”. Z jednej strony konkretna parafia może się stać „rodziną dla rodziny”, ale także parafianie indywidualnie mogą włączyć się w tę akcję pomocy – przez dołączenie do zbiórki dla rodziny, bądź przez zostanie „patronem rodziny” lub wykonanie „gestu solidarności”.

Nawiązując do pieszej pielgrzymka diecezji bielsko-żywieckiej do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, która w tym roku już po raz piąty wyruszy 30 kwietnia z hałcnowskiej bazyliki, by 3 maja dotrzeć do sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II w Krakowie, biskup przypomniał, że w ubiegłym roku wzięło w niej udział 2 tys. osób.

„Co czwarty pątnik jest osobą młodą, przed 20. rokiem życia” – zauważył.

Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane są od 6 marca do 2 kwietnia br. w ośmiu miejscach na Podbeskidziu oraz drogą internetową. „W imieniu organizatorów pielgrzymki i jej dotychczasowych uczestników zapraszam wszystkich do wyruszenia w drogę do Łagiewnik” – zachęcił biskup.

Program „Rodzina Rodzinie” jest odpowiedzią Kościoła w Polsce na problem dramatycznej sytuacji osób poszkodowanych w wojnie syryjskiej. Jest także odpowiedzią Polaków wobec apelu papieża Franciszka na przyjmowanie poszkodowanych w wojnie do swoich parafii, wspólnot i domów. Pomoc z programu trafia między innymi do wiernych kościoła syriacko-ortodoksyjnego i grecko-ortodoksyjnego.