Bp Pindel: ŚDM w Polsce – to wielkie rzeczy, jakie uczynił nam Wszechmocny

Kilka miesięcy po lipcowych Światowych Dniach Młodzieży młodzi ludzie z Podbeskidzia uczestniczyli w diecezjalnych obchodach Niedzieli Palmowej w katedrze w Bielsku-Białej. Bp Roman Pindel, który szedł wraz z młodymi w procesji palmowej, przypomniał, że kto w swoim życiu łączy się z Chrystusem, przyjmującym krzyż i śmierć, ma nadzieję na zmartwychwstanie „wraz z Tym, który pierwszy zmartwychwstał”. Podkreślił też, jak bardzo wdzięcznym należy być za doświadczenie ŚDM w lipcu ubiegłego roku.

Diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży rozpoczęły się kolorową procesją z palmami, która przeszła z kościoła pw. Trójcy Świętej do bielskiej katedry. Oprócz młodzieży z różnych zakątków diecezji, z palmami w rękach szli w procesji ordynariusz bielsko-żywiecki bp Roman Pindel oraz biskup pomocniczy Piotr Greger, a także liczni kapłani i diakoni. Na czele grupy niesiono repliki znaków ŚDM – ikony i krzyża.

W homilii bp Pindel zwrócił uwagę na dynamikę Wielkiego Tygodnia, która ukazuje życie człowieka od młodości do śmierci przez zmartwychwstanie i wejście do Domu Ojca. „Ta Niedziela Palmowa, pełna nadziei i radości, przypomina młodość człowieka, zaś Wielki Czwartek i Piątek przypominają o trudach, chorobie, starości, opuszczeniu i nieuniknionej śmierci człowieka. Kto w swoim życiu łączy się z Chrystusem, przyjmującym krzyż i śmierć, ma nadzieję na zmartwychwstanie „wraz z Tym, który pierwszy zmartwychwstał” – powiedział biskup.

Jednocześnie biskup nawiązał do tegorocznego hasła Diecezjalnego Dnia Młodzieży „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49), towarzyszącego przygotowaniom do Światowych Dni Młodzieży w Panamie w 2019 roku. Jak zauważył hierarcha, słowa te pochodzą z hymnu Maryi wygłoszonego podczas spotkania z Elżbietą.

„Tegoroczne hasło przypomina nam, że mamy za co dziękować Bogu. Przede wszystkim za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy w czasie trwania ŚDM, zarówno za ten czas w diecezjach w Polsce, jak i intensywny, gęsty czas ostatnich dni w Krakowie” – podkreślił.

„Widać to było po radości, jaką okazywali nasi goście. Inni będą wskazywać na bezpieczeństwo. Tak naprawdę jednak każdy osobiście powinien wejść w swoje serce, odnieść się do wspomnień z tamtego czasu i nazwać, dlaczego Bóg uczynił nam takie wielkie rzeczy” – dodał duchowny, zachęcając młodych, by pamiętać o wdzięczności wobec Boga.

Biskup przypomniał słowa papieża Franciszka z Orędzia na 32. Światowy Dzień Młodzieży o zapowiedzi, dotyczącej organizacji w październiku 2018 roku, synodu biskupów na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Ordynariusz bielsko-żywiecki zaznaczył, że wolą papieża jest, by istniała „wielka zgodność między przygotowaniami do Światowego Dnia Młodzieży w Panamie a procesem synodalnym w diecezjach”. Biskup zachęcił młodych ludzi do modlitwy za synod, wyrażając nadzieję, że wielu z nich włączy się w to dzieło.

„Mam nadzieję, że sami staniecie się ewangelizatorami, ale także inicjatorami działań, pomagającym przyprowadzić do Kościoła tych, którzy odeszli, i osadzić mocno w nim tych, którzy się wahają” – dodał biskup.

Podczas modlitwy wiernych młodzi ludzie modlili się m.in. za ubogich tego świata, za ludzi, którym bogactwo lub władza przesłoniły sens życia, za osoby chore i cierpiące, oraz za swych rówieśników na całym świecie, „by nie ulegali kulturze tymczasowości i powierzchowności, lecz karmili się słowami Chrystusa”.

Ks. Piotr Hoffmann, diecezjalny duszpasterz młodzieży, wyjaśnił, że modlitewne spotkanie młodych w Niedzielę Palmową odbywa się w pierwszym roku przygotowań przed ŚDM w Panamie. Jak zaznaczył, młodzi przeżywali je w duchu łączności ze swoimi rówieśnikami zebranymi na placu św. Piotra wraz z papieżem Franciszkiem, gdzie młodzież z Polski, w tym także przedstawicielka diecezji bielsko-żywieckiej Anna Ficoń, przekazała symbole Światowych Dni Młodzieży organizatorom z Panamy.

Po Mszy św. młodzi ludzie mogli skosztować tradycyjnej grochówki i poczęstować się herbatą przed katedrą.

Światowy Dzień Młodzieży, przeżywany w Niedzielę Palmową w wymiarze diecezjalnym, zainicjował Jan Paweł II w 1986 r. Papież chciał, by w Niedzielę Palmową młodzież całego świata obchodziła swoje święto w diecezjach, w łączności ze swoimi biskupami. Jednocześnie co dwa-trzy lata obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży w wybranych miastach świata. W 2019 roku piętnaste tego typu spotkanie odbędzie się w Panamie.