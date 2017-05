Bp Pindel w Łagiewnikach: ośmielić się być „umiłowanym uczniem” Jezusa

„Trzeba ośmielić się być ‘umiłowanym uczniem’ Jezusa i przyjąć do swojego życia Matkę Miłosierdzia” – zachęcił 3 maja bp Roman Pindel w homilii podczas Eucharystii w sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. Liturgia pod przewodnictwem bielsko-żywieckiego biskupa była kulminacyjnym momentem V pieszej pielgrzymki bielsko-żywieckiej do łagiewnickiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego, która odbywała się w dniach od 30 kwietnia do 3 maja. Udział w pielgrzymce wzięło prawie 1,8 tys. osób – wiernych świeckich, kapłanów, kleryków, diakonów i sióstr zakonnych.

Bp Pindel przypomniał w homilii, że Matka Boża, jak dowodzą liczne ikonografie i modlitwy, obdarzana jest także tytułem „Matki Miłosierdzia”. Odwołując się do znanej modlitwy – „Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie nasze, słodyczy nasza, nadziejo nasza” – biskup wskazał na obecne w jej tekście liczne odwołania do rysów miłosierdzia Matki Bożej.

„Znajdujemy tu także powiązanie, dlaczego Maryja może być Matką Miłosierdzia: bo jej owoc żywota, Jezus – to Ten, który przyniósł pojednanie z Bogiem, który w całym swoim nauczaniu głosił ewangelię królestwa, odsłaniał oblicze miłosiernego Ojca. Przekonywał, aby nawrócić się i wierzyć w Dobrą Nowinę o tym, że Bóg jest miłosierny” – wyjaśnił biskup. Zaprosił też do analizy dzisiejszego czytania Ewangelii, swoistego testamentu duchowego Jezusa, wypowiedzianego przed śmiercią na krzyżu.

„Jaki to przekaz o miłosierdziu wypowiada Jezus w miejscu, które może być oznaką niemiłosierdzia, okrutnej sprawiedliwości. Przecież wzgórze Golgota to miejsce, na które przyprowadza się, czy przynosi, wycieńczonych skazańców, którym nikt nie okazał miłosierdzia. To w tym miejscu straceń, w takim kontekście Jezus wypowiada swój testament. Jakie przesłanie zostawia Jezus, który wie, że zabierze ze swoją śmiercią na krzyżu wszelką hańbę, grzech i siłę przeciwnika Boga i człowieka?” – pytał kaznodzieja, zachęcając, by zobaczyć najpierw w skierowanych z krzyża słowach ludzkie miłosierdzie wobec matki, która zostaje powierzona „umiłowanemu uczniowi”.

„Ale przecież, kiedy zastanowimy się dobrze nad tym słowami Jezusa wypowiedzianymi z krzyża, odkrywamy, że miłosierdzie jest okazywane bardziej Janowi niż Maryi. Umiłowany uczeń otrzymuje do swojego domu, do swojego życia Matkę Miłosierdzia, kogoś, kto obdarzy go czymś nieporównywalnie większym. Do jego życia wchodzi Matka Pana, Matka Tego, który jest samym miłosierdziem” – wyjaśnił kaznodzieja. Zaproponował jednocześnie, by zobaczyć samego siebie w roli „umiłowanego ucznia”.

„Także i w moje życia może wejść Maryja z testamentu Jezusowego. Także ona, Matka Miłosierdzia może towarzyszyć mojemu życiu. Możemy mieć taką śmiałość, jeśli tylko chcemy być, uchodzić, dorastać, ośmielać się być umiłowanym uczniem Jezusa. Wtedy możemy śmiało powiedzieć: ‘oto Matka twoja’. W ten sposób odnosimy te słowa do siebie. Ona przychodzi do mnie, zostaje mnie powierzona, aby moje życie odmienić, aby odgrywać w tym życiu taką rolę, jaką jej powierzył Jezus” – dodał biskup.

Bp Pindel pod koniec liturgii przytoczył całą modlitwę zawierzenia Bożemu Miłosierdziu wypowiedzianą przez św. Jana Pawła II w 2002 roku.

Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod znakiem dziękczynienia za 25 lata diecezji bielsko-żywieckiej. Po koniec liturgii bp Pindel z okazji jubileuszu 25 lat działalności diecezjalnej mutacji tygodnika „Gość Niedzielny” został uhonorowany tytułem „Przyjaciela redakcji Gościa bielsko-żywieckiego”. Dyplom wręczył hierarsze redaktor naczelny tygodnia ks. Marek Gancarczyk. Przyjaciółmi redakcji zostali też organizatorzy pieszej pielgrzymki do Łagiewnik – ks. Mikołaj Szczygieł i Irena Papla.

Ostatniego dnia pielgrzymki w sanktuarium przed drzwiami łagiewnickiego klasztoru bp Pindel powitał pielgrzymujących diecezjan. Wcześniej pielgrzymi modlili się w Centrum św. Jana Pawła.

Po Koronce o godzinie 15.00. ordynariusz bielsko-żywiecki sprawował w łagiewnickiej bazylice Eucharystię. Przy ołtarzu modlili się m.in. bp Jan Zając i kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. Franciszek Ślusarczyk i kilkudziesięciu księży diecezjalnych.

Piesza pielgrzymka bielsko-żywiecka to jedyna tego typu diecezjalna inicjatywa w dziejach łagiewnickiego sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W tym roku bielsko-żywieccy pielgrzymi szli w 7 grupach.

Z pielgrzymami do Łagiewnik szło 30 księży, 15 sióstr zakonnych z kilkunastu zgromadzeń, 3 diakonów i 40 kleryków seminarium duchownego. W tej wyjątkowej pielgrzymce udział wzięli młodzi pielgrzymi, spośród których co czwarty uczestnik nie przekroczył 20. roku życia.

W ramach pielgrzymki do Łagiewnik biegło piętnaścioro biegaczy-amatorów. Wyruszyli o północy z 2 na 3 maja z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w bielskim Hałcnowie. Bieg odbywał się rotacyjnie. Rekordziści przebiegli około 50 km.