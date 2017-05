Bp Pindel: wciąż widzimy, że orędzie z Fatimy jest autentyczne i potrzebne

„Człowiek wciąż potrzebuje orędzia fatimskiego, które tak naprawdę bierze się z samego serca Ewangelii” – podkreślił bp Roman Pindel, który 6 maja w parafii św. Stanisława BM w Andrychowie zainaugurował nabożeństwo pięciu pierwszych sobót. Wierni andrychowskiej wspólnoty parafialnej przywieźli z Fatimy figurkę maryjną, aby w roku jubileuszu 100. rocznicy objawień Matki Bożej w portugalskiej wiosce w każdą pierwszą sobotę, od maja do października, modlić się o pokój na świecie i prosić o ratunek dla grzeszników.

Bp Pindel przypominając historię objawień fatimskich oraz tego, jak zostały one odebrane przez Kościół, podkreślił, że wezwanie z Fatimy w jego najgłębszym sensie powinno być stale podejmowane.

„Tak jak do podjęcia jest wezwanie do tego, aby się nawrócić: z mojego ciągle upartego myślenia, w tych momentach i w tych wyobrażeniach, które są sprzeczne z Ewangelią, zrezygnować z moich planów, o które nie pytałem, czy się podobają Bogu. Potrzeba każdemu z nas nawrócenia ku temu, co bardziej Boże” – zaznaczył i zauważył, że człowiek jest także współodpowiedzialny za zbawienie najbliższych mu osób – „małżonka, dzieci czy zatwardziałego w swych grzechach ojca”.

Jak wyjaśnił biskup, choć orędzie pojawiło się 100 lat temu w bardzo przełomowym i ważnym momencie dziejów, to jest ono wciąż bardzo aktualne.

„Świat po rewolucji w Rosji jest inny niż przed. To nie ulega wątpliwości. Ale człowiek jest ten sam; człowiek, który jest skłonny ulegać swym skłonnościom, złym podszeptom, Złemu, grzechom. Człowiek wciąż potrzebuje tego orędzia, które tak naprawdę bierze się z samego serca Ewangelii” – dodał, wskazując na słowa z początku Ewangelii wg. św. Marka: „ Bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Biskup przypomniał także historię zmarłego w 2006 roku jezuity Pawła Hnilicy SJ, który został wyświęcony jako tajny biskup na Słowacji. Był on gorącym zwolennikiem orędzia fatimskiego poświęcenia Rosji Sercu NMP. On także osobiście, jako emigracyjny biskup, przyniósł tekst objawień fatimskich Janowi Pawłowi II tuż po zamachu z 13 maja 1981 r. Duchowny ten, jak sam opisał we wspomnieniach, odprawił Mszę św. w muzeum ateizmu, w intencji nawrócenia Rosji.

„Dziękujemy dziś Bogu za ludzi, jak bp Paweł Hnilica, którzy przejęli się orędziem z Fatimy. Chcemy do nich dołączyć, przejąć się tym, co jest najgłębsze w tym wielkim wezwaniu do nawrócenia i do pokuty, do modlitwy i przemiany – najpierw naszego serca, a potem innych. To przesłanie jest ponadczasowe, mimo, że przekazane światu sto lat temu. Widzimy, że orędzie z Fatimy jest autentyczne, potrzebne i wciąż aktualne” – dodał biskup.

Proboszcz andrychowskiej parafii ks. Jan Figura podkreślił, że przywiezienie figury Matki Bożej z Cova da Iria jest wyrazem decyzji, by podjąć w życiu osobistym wezwanie do uczestnictwa w mającym przyjść zwycięstwie. „Bo to zwycięstwo przychodzi w pierwsze soboty: przez spowiedź, komunię świętą i różaniec” – dodał.

Po adoracji, różańcu fatimskim i Mszy św. biskup Roman Pindel poprowadził procesję fatimską ze świecami wokół kościoła.