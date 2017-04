Bp Pindel: zmartwychwstanie Jezusa jest znakiem pokonania grzechu, śmierci i szatana

Zmartwychwstanie Jezusa jest wiarygodnym znakiem pokonania grzechu, śmierci i szatana – podkreślił bp Roman Pindel podczas Wigilii Paschalnej sprawowanej w katedrze w Bielsku-Białej. Ordynariusz bielsko-żywiecki udzielił w Wielką Sobotę dorosłemu bielszczaninowi sakramentów inicjacji chrześcijańskiej – chrztu, bierzmowania i komunii świętej.

Bp Pindel w homilii zauważył, odwołując się do czytania z Listu do Rzymian, że zbawienie człowieka jest ostatecznie wysłużone przez jedyną ofiarę Jezusa Chrystusa, i że osiągamy to zbawienie przez chrzest – zanurzenie w wodę.

„Woda, która dała śmierć wojskom egipskim, daje życie temu, kto przyjmuje ją w imię Jezusa Chrystusa. Odczytywany dziś fragment przypomina, że chrzest daje życie z Bogiem, daje życie Boże. Ocala od zagłady i daje pewność zbawienia” – zaznaczył biskup, wskazując na sytuację, gdy dorosły mężczyzna za chwilę wyzna swą wiarę i przyjmie chrzest.

Jak wyjaśnił ordynariusz, zmartwychwstanie ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa jest wiarygodnym znakiem ostatecznego pokonania grzechu, śmierci i szatana. „Śmierć została pokonana przez zmartwychwstanie, grzech – przez wzięcie grzechów na siebie, szatan został strącony” – tłumaczył duchowny i wskazał, że Ewangelia w opisie sceny zmartwychwstania ukazuje takie znaki jak trzęsienie ziemi i pusty grób.

„Ostatnim uzasadnieniem naszej wiary jest ukazanie się żywego Chrystusa kobietom, które znały Go wcześniej, wiedziały o Jego ukrzyżowaniu i pochowaniu w grobie. Teraz mogą Go ujrzeć, a nawet objąć Jego stopy. To na świadectwie tych kobiet przy grobie, a potem na świadectwie apostołów, którym Chrystus ukazywał się po zmartwychwstaniu, opiera się nasze głoszenie zbawienia w Jezusie aż do końca tego czasu” – powiedział. „Nam pozostaje uwierzyć” – dodał biskup i przypomniał, że człowiek dochodzi do wiary nie tylko przez katechezę lub kerygmat, lecz dzięki działaniu Ducha Świętego.

„Chcemy wierzyć, aby móc innym głosić, że Chrystus zmartwychwstał, i że w imię Jego jest zbawienie – dla każdego, kto tylko uwierzy” – podkreślił.

Wigilię Paschalną rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia i paschału – świecy symbolizującej Zmartwychwstałego Chrystusa, przy którego świetle wkroczono do świątyni rozświetlanej świecami niesionymi przez wiernych. Podczas liturgii wszyscy zgromadzeni odnowili swoje przyrzeczenia złożone podczas sakramentu chrztu.

Obrzęd liturgii chrzcielnej rozpoczął śpiew „Litanii do wszystkich świętych”. Biskup poświęcił wodę chrzcielną specjalną modlitwą, której towarzyszyło zanurzenie w wodzie paschału – znak przypominający Chrystusa zanurzającego się w wodach Jordanu, przyjmującego na siebie grzechy ludzi, wychodzącego z grobu, zwyciężającego śmierć, będącą skutkiem grzechu.

Wokół bielskiej katedry przeszła procesja rezurekcyjna, którą zakończyło uroczyste błogosławieństwo ordynariusza.