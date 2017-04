Bp Piotrowski: obraz ostatniej wieczerzy Jezusa jest nadal żywy

Obraz ostatniej wieczerzy Jezusa z udziałem apostołów jest nadal żywy, bowiem jest nasączony miłością i do miłości prowadzi – powiedział w Wielki Czwartek bp Jan Piotrowski podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej.

W homilii duchowny podkreślił fundamentalne znaczenie Eucharystii w dziejach świata, której nic nie było w stanie zastąpić – postęp ani rozwój cywilizacyjny.

„W ludzkiej wędrówce człowiek zawsze był pomysłowy. Udoskonalał środki transportu, podbijał nowe ziemie, karczował puszcze i czynił je polami uprawnymi, budował tamy i nawadniał tereny pozbawione wody. Tęsknił od zawsze za pokarmem, który dawał by mu należyte siły do pracy i walki, zapewniał zdrowie, a nawet nieśmiertelność. Niestety takiego pokarmu do dziś nie udało się mu wyprodukować, a pragnienie głodu nadal jest naturalną reakcją ludzkiego organizmu” – przypomniał.

Jak dodał biskup, to, co w „przestrzeni życia fizycznego wydaje się być niemożliwe do osiągnięcia” – uczynił Pan Jezus w jerozolimskim wieczerniku. Dokonało się to, „co nie mogło nawet zaistnieć w ludzkim umyśle, że Bóg przez tajemnicę eucharystycznej konsekracji pozostanie z nami na zawsze pod postaciami chleba i wina”.

„Ten Chleb, który widzicie na ołtarzu, uświęcony Słowem Bożym, jest Ciałem Chrystusa. Ten Kielich uświęcony Słowem Bożym to Krew Chrystusa. W ten sposób Chrystus Pan chciał nam dać Ciało i Krew swoją, którą wylał za nas na odpuszczenie grzechów” – podkreślił metropolita kielecki.

Kapłan odwołał się m.in. do nauki św. Augustyna o Eucharystii, nazywając ją „zaledwie zwierciadłem tej rzeczywistości, którą przekazuje nam słowo Boże dzisiejszej liturgii, jakie medytujemy podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej” oraz historyczne zapowiedzi „uczty paschalnej synów i córek narodu wybranego, która miała Boży scenariusz i była zapowiedzią drogi do utęsknionej wolności”.

Biskup zaznaczył, że wszyscy jesteśmy dziedzicami wydarzeń Wielkiego Czwartku.

„Jako chrześcijanie jesteśmy nie tyle spadkobiercami minionych wydarzeń, ale uczestnikami nowej i żywej rzeczywistości wiary, którą wyjaśnia nam św. Paweł apostoł przesłaniem listu do Koryntian. Poprzez ustanowienie Eucharystii, podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus nadał temu aktowi ofiary trwałą obecność. Jezus czyni obecną swoją śmierć i zmartwychwstanie, dając swoim uczniom siebie samego w chlebie i winie, swoje ciało i swoją krew jako nową mannę. Eucharystia włącza nas w akt ofiarniczy Jezusa i w dynamikę jego ofiary” – mówił bp Jan Piotrowski, apelując o miłość wobec Jezusa Eucharystycznego.

Podkreślił także znaczenie Eucharystii w życiu każdego chrześcijanina. „Nic innego, jak Eucharystia, ten Boży bankiet, sprawdza dojrzałość naszej wiary, jej wierność, a nawet jej odwagę. Jeśli Eucharystia uobecnia odkupieńczą Ofiarę Krzyża, oznacza to, iż wynika z niej potrzeba nawrócenia, osobistej odpowiedzi na wezwanie, jakie św. Paweł skierował do chrześcijan w Koryncie: «W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!» (2 Kor 5, 20)”.

Biskup zachęcił do pokuty i wdzięczności za dar szafarzy Eucharystii – kapłanów. Przypomniał także, że drogą prowadzącą do Eucharystii jest Maryja. – „Uznając Najświętszą Dziewicę za Mistrzynię w kontemplowaniu oblicza Chrystusa, Jan Paweł II włączył do tajemnic światła również ustanowienie Eucharystii” – podsumował biskup kielecki.