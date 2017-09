Bp Piotrowski: śp. bp Ryczan był postacią nietuzinkową

– W szeregu siedmiu dotychczasowych biskupów kieleckich był postacią nietuzinkową – powiedział w rozmowie z KAI bp Jan Piotrowski o zmarłym w nocy biskupie-seniorze Kazimierzu Ryczanie. Ordynariusz kielecki dodał, że chętnie korzystał z rad swego poprzednika. „Przez swoje mądre słowo, rady i posługę dał dowody, że kochał Kościół” – podkreślił bp Piotrowski.

Biskup Kazimierz Ryczan przez 21 lat, od 1993 do 2014 roku, pełnił posługę ordynariusza kieleckiego. Po przejściu na emeryturę, mimo choroby, wciąż podejmował biskupie obowiązki.

„Dla mnie, w szeregu tych siedmiu biskupów kieleckich, jest postacią nietuzinkową, nie tylko ze względu na czas, gdy był biskupem, ale też z racji na bogatą osobowość, dojrzałą w duchowości, bez emocji oceniającą świat w jego potrzebach duchowych i społecznych” – powiedział KAI bp Jan Piotrowski.

W nawiązaniu do biskupiego zawołania Zmarłego „In vinculo communionis – W więzach komunii” ordynariusz kielecki powiedział, że bp Ryczan pragnął budować ducha jedności w Kościele, ale również w społeczeństwie, które z różnych powodów w ostatnich dziesięcioleciach bardzo lubi się polaryzować, zwłaszcza ze względów społeczno-politycznych.

„Ksiądz biskup-senior znajdował odwagę, by w tych kwestiach się wypowiadać, bo przecież nie głosił nic innego, jak tylko to, co wyrasta z Ewangelii. W swej posłudze biskupiej był głęboko przekonany, że społeczna nauka Kościoła musi nas formować jako wiernych, ale równocześnie też dawać światło tym, którzy w narodzie zajmują poczesne miejsca, czy to w sferze władzy politycznej czy samorządowej” – stwierdził bp Piotrowski.

Wspominając osobiste spotkania z bp. Ryczanem hierarcha powiedział, że poznał bp. Ryczana 17 lat temu, gdy obejmował funkcję Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. „Jako biskup kielecki korzystałem z jego mądrych rad. Często chodziłem do niego z wizytą. Miał wiele do powiedzenia, aczkolwiek pozostawiał mi absolutną swobodę bycia pasterzem, za co jestem mu wdzięczny” – wyznał bp Piotrowski. W jego opinii, przez swoje mądre słowo, rady i posługę bp Ryczan dał dowody, że kochał Kościół, że chce mu służyć, że na tym Kościele mu zależy. „W jego intencjach także ofiarowywał swoje trudy i cierpienia” – stwierdzi ordynariusz kielecki.

Uroczystości pogrzebowe bp. Kazimierza Ryczana rozpoczną się w najbliższy poniedziałek 18 września. Następnego dnia w bazylice katedralnej w Kielcach sprawowana będzie Msza św. w intencji Zmarłego, pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego.

Bp Kazimierz Ryczan pochowany zostanie w krypcie w podziemiach bazyliki kieleckiej.