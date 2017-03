Bp Piotrowski: św. Józef – powiernik tajemnicy i świadek nadejścia na świat Jezusa

„Św. Józef – Oblubieniec NMP jako powiernik tajemnicy ukrytej przed wiekami w Bogu, która na jego oczach zaczyna się urzeczywistniać, wraz z Maryją był świadkiem nadejścia na świat Jezusa” – mówił dzisiaj w Kielcach bp Jan Piotrowski w sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny. Biskup kielecki przewodniczył odpustowej sumie w tej największej parafii w diecezji.

W homilii biskup zauważył, że miesiąc marzec jest związany z Józefem, który „staje dzisiaj na naszej wielkopostnej drodze pokuty i nawrócenia”, przypomniał, w jakich okolicznościach imię Józef pojawia się w historii biblijnej.

„Józef to świadek czasu Jezusa, to świadek pokłonu pasterzy, to świadek pokłonu mędrców, ale też organizator pospiesznej ucieczki do Egiptu przed krwawym i próżnym królem Herodem” – przypominał bp Piotrowski. Zaznaczył, że Józef był wierny swemu powołaniu, a w „niczym nie mniejsze i mniej ważne dla Boga jest nasze życie i powołanie, niż życie i powołanie Józefa” (…). Aby to zrozumieć należy wejść we właściwą relację z Bogiem (…). On chce nas błogosławić (…), nie traci nas z oczu mimo naszych porażek (…), zabiega o nasze szczęście doczesne i wieczne za cenę ofiary Jezusa Chrystusa” – podkreślał biskup kielecki.

Zauważył także, że „wiara i zaufanie są absolutnie bezpiecznym torem rozwoju życia duchowego każdego chrześcijanina” , w sytuacjach „niestałości relacji osobowych, braku wierności w różnych przejawach życia, tymczasowości, prowizoriach – znamionach ludzkiej pychy i liczenia tylko na własne siły”. Przypomniał, że „przymierze, które Pan Bóg zawarł z nami w konsekracji chrzcielnej jest jedyne i niepowtarzalne”. Mówiąc o św. Józefie, zwrócił uwagę na rozterki, które musiał on przeżywać w sytuacji brzemienności Maryi; dopiero „odkrywanie Bożego planu zbawienia daje mu wewnętrzny spokój i odkrywa sens tego, co się wydarzyło.” „Historia Józefa jest poniekąd naszą historią życia i wiary, tajemnicy i ojcostwa i małżeństwa” – mówił bp Jan Piotrowski, zachęcając zarazem ojców i rodziny do wzorowania się na św. Józefie, szczególnie teraz, w „dobie ideologizacji życia społecznego, agresywnej ideologii gender, która okalecza człowieka z jego podobieństwa do Boga”.

Biskup dziękując parom małżeńskim diecezji, które tworzą prawdziwy Kościół domowy życzył zebranym wiernym, aby „św. Józef, oblubieniec NMP, wszystkim rodzinom w ich trudach, opuszczeniu i samotności wypraszał potrzebne łaski”.

Parafia św. Józefa Robotnika była erygowana w 1958 r. przez bp. Czesława Kaczmarka, wydzielona z parafii katedralnej i św. Wojciecha.

Władze nie wydały zezwolenia na budowę kościoła, dlatego w 1958 r. staraniem ks. Tadeusza Cabańskiego wzniesiono tymczasową kaplicę. Zezwolenie na budowę kościoła parafia otrzymała w 1973 r. Budowniczym kościoła był ks. proboszcz Jan Kudelski. Dwukondygnacyjną świątynię reprezentującą współczesną architekturę sakralną zaprojektowali: Władysław Pieńkowski, Marian Szymanowski, Kinga Pieńkowska-Osińska. W 1983 r. zaczęto odprawiać Msze św. w tzw. górnym kościele. Po ponad dwudziestu latach budowy kościół konsekrował 19 listopada 1995 r. abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.

29 grudnia 2013 r. bp Kazimierz Ryczan podniósł parafię do godności sanktuarium diecezjalnego św. Józefa Opiekuna Rodziny. Jest to największa parafia w diecezji kieleckiej, licząca ponad 20 tys. osób. Jest to także doroczne miejsce spotkań i modlitwy NSZZ „Solidarność”.

1 maja 2014 r. został ukoronowany obraz Najświętszej Rodziny z Nazaretu.