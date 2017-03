Bp Piotrowski: życie jest darem odwiecznej miłości Boga

„Kiedy szukam motywów do obrony życia mówię, że jest święte, jest nienaruszalne, że jest darem odwiecznej miłości Boga. Jest to fundamentalna prawda, której wczoraj, dziś i jutro, nikt nie ma absolutnie prawa podważać” – mówił dzisiaj w kieleckiej bazylice bp Jan Piotrowski, przewodnicząc Mszy św. w Dniu Świętości Życia.

W homilii biskup nawiązał do nauczania Jana Pawła II i papieża Franciszka na temat świętości życia, do dyskryminacji postaw i idei promujących życie we współczesnej Europie, do wzorcowej postawy Maryi i Jej „tak” wypowiedzianego przed archaniołem Gabrielem.

Mówił także o zwyczajnych przykładach – „naszych ojców i matek, których miłość zwyciężyła egoizm (…), którzy nie lękali się chorób i rodzicielskich trudów, a często żyli daleko od życiowego komfortu, nikt też im nie obiecywał 500 plus”.

„Bóg w Jezusie Chrystusie wchodzi w ludzkie życie tak zwyczajnie i prosto, przez macierzyństwo Maryi” – przypomniał bp Piotrowski. Dzień Zwiastowania Pańskiego nazwał „świętem obecności Boga pośród nas, bowiem mocą Ducha Świętego Słowo stało się Ciałem w łonie Maryi i zamieszkało między nami (…), a my, „jako chrześcijanie żyjemy darem tej obecności w Jezusie Chrystusie”.

Biskup kielecki zauważył także, że „Tajemnica Wcielenia jest wielką tajemnicą naszej wiary, bowiem Bóg w Jezusie Chrystusie przyobleka się w ludzkie ciało i bierze na siebie konsekwencje życia w ludzkiej egzystencji”.

Zgodnie z pragnieniem Ojca Świętego Franciszka biskup zachęcał wszystkie rodziny diecezji kieleckiej, aby „z radością przyjmowały dar życia”, przypomniał zarazem, że rodzina stanowi „domowy kościół”, w którym każdy powinien być otoczony szacunkiem.

Przypominając, że „ideał życia wyrasta z Ewangelii”, przestrzegał polityków przed lekceważeniem protestów i petycji w obronie życia, wskazywał na zagrożenia demograficzne, deprecjonowanie roli matek i ojców we współczesnych społeczeństwach. – „Za wzorem Maryi mówimy Bogu „tak” dla życia, dla każdego życia” – powiedział bp Piotrowski, dziękując siostrom pasterzankom za prowadzenie Domu Samotnej Matki w Wiernej, siostrom nazaretankom – za Okno Życia w Kielcach, doradcom życia rodzinnego, kolejnym duszpasterzom środowiska, z obecnym – ks. Arturem Skrzypkiem.

„Jeśli my nie obronimy życia, politycy tego nie zrobią, bo nie ma w tym interesu” – stwierdził bp Piotrowski, apelując o „przezwyciężanie indywidualizmu i subiektywizmu”, a raczej o tworzenie wspólnot , w których „każdy czuje się otoczony miłością”.

Podczas Mszy św. liczne grono osób, ustawionych wzdłuż całej długości nawy głównej bazyliki, złożyło przyrzeczenie duchowej adopcji.

Dzień Świętości Życia, ustanowiony przez Episkopat Polski w 1998 r. jest obchodzony 25 marca – w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

„Zwyczajowo w tym dniu jest okazja do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego, do czego także zachęcamy wiernych we wszystkich parafiach diecezji” – mówi ks. dr Artur Skrzypek, dyrektor Wydziału ds. Małżeństw i Rodzin oraz Delegat Biskupa ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Księża w celu sprawnego realizowania tego dzieła mogli wykorzystać materiały liturgiczne dystrybuowane przez Wydział ds. Małżeństw i Rodzin.

Zazwyczaj w bazylice katedralnej w tym dniu duchową adopcję podejmuje ok. 50 – 60 osób.