Bp Rakoczy w bielskim „Józefowie”: bądźmy czułymi opiekunami na wzór św. Józefa

„Bądźmy i starajmy się być czułymi opiekunami na wzór św. Józefa” –zachęcił bp senior Tadeusz Rakoczy podczas Mszy św. odpustowej z okazji uroczystości św. Józefa sprawowanej 20 marca w Katolickim Domu Opieki „Józefów” w Bielsku-Białej. W kaplicy założonego przez Klub Inteligencji Katolickiej ośrodka w Cygańskim Lesie modlili się m.in. działacze KIK i seniorzy z domu dziennego pobytu.

Podczas liturgii koncelebrowanej bp Rakoczy podkreślił, że dzieło, jakim jest Katolicki Dom Opieki „Józefów” w Bielsku-Białej, to wyraz dążeń działaczy KIK, by naśladować patrona tego miejsca, św. Józefa. Duchowny zachęcając, by być opiekunami na wzór przybranego ojca Jezusa, powtórzył za papieżem Franciszkiem, że opiekować się oznacza „czuwać nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem”.

„Gdyż właśnie z serca wychodzą dobre i złe intencje: te, które budują i te, które niszczą! Niestety w tej epoce tych złych intencji jest coraz więcej. Nie powinniśmy bać się dobroci ani też czułości” – podkreślił biskup emeryt, cytując homilię papieża Franciszka z dnia, kiedy rozpoczynał swój pontyfikat, 19 marca 2013 roku.

Biskup przypomniał, że z zapisów ewangelicznych wynika, że św. Józef był człowiekiem silnym, odważnym, pracowitym. Zauważył jednocześnie, że była w nim wielka czułość. „Nie jest ona cechą człowieka słabego – wręcz przeciwnie – oznacza siłę ducha i zdolność do zwracania uwagi na bliźniego, współczucia, prawdziwej otwartości na niego, zdolność do miłości. Nie powinniśmy bać się dobroci, czułości!” – powtórzył bp Rakoczy za Ojcem Świętym Franciszkiem, zachęcając, by powierzyć św. Józefowi wszystkie problemy i troski.

„Św. Józefie ochraniaj całe nasze miasto, jego mieszkańców, młodych wiekiem i duchem, trudzących się w nim, cierpiących i umierających!” – modlił się biskup, prosząc szczególnego wstawiennictwa świętego dla wspólnoty KIK i jej apostolskich dzieł.

Prezes bielskiego KIK-u Elżbieta Kralczyńska podkreśliła w rozmowie, że to członkowie zarządu zdecydowali, że patronem tego ośrodka będzie św. Józef. „Bardzo dobrze, że tak się stało. Czujemy pomoc tego opiekuna na każdym kroku. Szczególnie prosimy o jego wstawiennictwo, gdy mamy problemy. A tych nie brakuje” – dodała.

Klub Inteligencji Katolickich powstał w Bielsku-Białej w lutym 1981 roku. Jednym z głównych zadań statutowych klubu jest praca na rzecz osób starszych. W 1998 roku Klub przejął dawny ośrodek milicji: trzy hektarowy park z secesyjną willą i dwoma budynkami gospodarczymi. Przeprowadzono gruntowny remont zdewastowanych pomieszczeń i dzięki wsparciu władz miasta zaadaptowano je do potrzeb domu opieki dziennej dla osób starszych. Korzysta z niego około 25 osób w podeszłym wieku, w większości samotnych bielszczan. Mogą uczestniczyć tu w codziennej Mszy św. i zjeść posiłki. Obok powstał dom opieki stałej dla seniorów dla 28 pensjonariuszy.

W dawnym budynku gospodarczym od 2000 roku działa także świetlica środowiskowa im. Dzieciątka Jezus dla dzieci i młodzieży.

W zabytkowej willi wyremontowanej, adaptowanej i wyposażonej dla nowych potrzeb od prawie 16 lat działa kaplica św. Józefa. Poświęcił ją w maju 2001 roku biskup Tadeusz Rakoczy.