Bp Romaniuk: kapłan powinien być człowiekiem miłosierdzia

Kapłan powinien być człowiekiem miłosierdzia, który pomaga innym na drodze wiary – podkreślił bp senior Kazimierz Romaniuk. W bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika jubileusz 25 lat kapłaństwa świętował pierwszy rocznik księży wyświęconych w nowoutworzonej diecezji warszawsko-praskiej. W uroczystej liturgii dziękowano Bogu za dar powołania 14 kapłanów, w tym bp. pomocniczego Marka Solarczyka.

Przywołując w homilii słowa papieża Benedykta XVI bp Romaniuk podkreślił, że podstawowym zadaniem kapłana jest prowadzenie ludzi do Boga. – U źródła naszego powołania leży inicjatywa samego Pana, który w sposób zupełnie darmowy ofiarował nam dar swojego wybrania, byśmy wzięci z ludu pomagali naszym braciom na drodze zbawienia. Nie żąda się więc od nas byśmy byli specjalistami w jakieś świeckiej dziedzinie, ale wspierali człowieka w drodze do Boga – zwrócił uwagę bp senior. Wspomniał jednocześnie, że jednym z wyrazów pomocy, obok nauczania, jest także upominanie. – Mamy troszczyć się by ludzie nie błądzili – powiedział.

Duchowny podkreślił, że całe kapłańskie życie winno być oddane Bogu. – Święty Paweł uczy nas, że prawdziwa ofiara nie ogranicza się do jednego aktu, czy materialnego daru złożonego Boga, ale domaga się nieustannego składania Panu całego siebie oraz życia tych, którzy powierzeni są naszej pieczy – przypomniał kałanom bp Romaniuk.

Zwrócił również uwagę, że kapłan powinien być człowiekiem miłosierdzia. – Mamy okazywać ludziom nasze współczucie, by po spotkaniu z nami ich serca przepełniała nadzieja na lepsze jutro. Z kolei dla tych, którzy tracą nadzieję winniśmy być podporą – podkreślił pierwszy ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Nawiązując do mowy arcykapłańskiej Chrystusa zachęcał on kapłanów, by troszczyli się o zachowanie jedności prezbiterium na wzór jedności Chrystusa z Ojcem. – Trzeba, by u nas, tak samo jak wśród pierwszych wyznawców Jezusa, panowała zgoda serca i umysłów – zaapelował duchowny.

Stwierdził, że kapłańskie życie zawsze powinna przenikać radość, ponieważ człowiek na tej drodze ma do czynienia z tym co najważniejsze, z samym Bogiem – zauważył bp senior.

Na koniec polecił księży opiece Najświętszej Mary Panny zachęcając by u Niej szukali wsparcia, stając przed wyzwaniami, które przynosi życie.