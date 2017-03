Bp Romaniuk: prawdziwy rachunek sumienia polega na ostrzeniu dobra, które Bóg nam zsyła

Prawdziwy rachunek sumienia polega na ostrzeniu dobra, które Bóg nam zsyła – podkreślił bp senior Kazimierz Romaniuk zachęcając do dziękczynienia Panu za dar istnienia diecezji warszawsko-praskiej. W ramach obchodów srebrnego jubileuszu diecezji pierwszy jej ordynariusz przewodniczył Mszy św. w parafii św. Ojca Pio na stołecznym Gocławiu, gdzie zgromadził się dekanat grochowski.

Przywołując przykład uzdrowienia dziesięciu trędowatych bp senior zachęcał w homilii do dziękczynienia Bogu za Jego błogosławieństwo. – Jubileusz to okazja by przeprowadzić bardzo dokładny rachunek sumienia. Jednak, jak zauważył duchowny, dobry, właściwe rozumiany w sensie biblijnym rachunek sumienia polega nie tylko na przypomnieniu sobie własnych upadków i ludzkich słabości, ale przede wszystkim na dostrzeżeniu ogromu Bożego dobra, które Pan nieustannie zsyłał na człowieka. – Jakże wiele otrzymaliśmy jako diecezja w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. Nie można zatem Bogu nie dziękować za to wszystko co nam ofiarował – podkreślił bp senior.

Mówiąc o wysiłku tworzenia zrębów nowej diecezji w sposób szczególny zwrócił on uwagę na kościół św. Floriana, który stał się katedrą diecezji warszawsko-praskiej. – Pragnąłem, by udało nam się, choć tylko w prezbiterium – wstawić witraże. Tymczasem dzięki oddaniu duchowieństwa i hojności wiernych dziś świątynia została gruntowanie przebudowana, a witraże wstawione są już we wszystkich oknach. Ponadto uratowaliśmy również piękne, neogotyckie podziemia katedry, które stanowią dziś jej chlubę – wyznał z dumą bp Romaniuk.

Pierwszy ordynariusz diecezji wspomniał również o poszczególnych dziełach, które po kolei tworzono i rozbudowywano. Wymienił m.in.: Seminarium Duchowne na Tarchominie i Propedeutyczne w Urlach, gdzie przygotowują się do kapłaństwa alumni pierwszego roku obu warszawskich diecezji. Zwrócił uwagę, że udało się zwołać i przeprowadzić pierwszy diecezjalny synod. Mówił również o dynamicznie rozwijającej się sieci parafialnej i budowie wielu nowych kościołów. Wyraził radość z istnienia mediów diecezjalnych, a więc: Radia Warszawa, tygodnika ‘Idziemy’ oraz telewizji internetowej. Podkreślił również niezastąpioną rolę diecezjalnej Caritas, która spieszy z pomocą najbardziej potrzebującym oraz Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego.

Diecezja powstała w wyniku reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła w Polsce w roku 1992, na mocy bulli św. Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus.