Bp Romuald Kamiński objął urząd koadiutora diecezji warszawsko-praskiej

Zgodnie z prawem kanonicznym bp Romuald Kamiński, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji ełckiej objął urząd koadiutora diecezji warszawsko-praskiej. Procedura odbyła się w obecności ordynariusza diecezji abp Henryka Hosera oraz członków kolegium konsultorów w siedzibie kurii. – Przyjmuję decyzję Ojca Świętego w duchu pokory i zawierzenia Bogu – powiedział bp Romuald Kamiński.

Nowo mianowany koadiutor przyznał, że wraca do Kościoła, który jest mu znany i bliski sercu. – Powracam do tego grona, z którym pięknie mi się żyło i pracowało. Były to lata bardzo bogate w owoce duchowe, dlatego też z radością i zaufaniem Bogu zdecydowałem się przyjąć nową posługę – powiedział bp Kamiński.

Poprosił jednocześnie, by „to, co kiedyś było piękne – nie zmarniało”. – Byśmy razem mogli budować Królestwo Boże. Innych racji nie ma – podkreślił duchowny.

– Przygarnijcie mnie. Niech zarówno grunt, jak i czasu, w których przychodzi nam żyć i wspólnie pracować pozostaną spokojne – wyraził nadzieję nowo mianowany w diecezji warszawsko-praskiej koadiutor.

Prosząc o modlitwę w jego intencji, abp Henryk Hoser wyraził radość, że sprawy Kościoła lokalnego i perspektywy jego rozwoju zostaną przekazane w duchu dialogu.

Podkreślił, że w dzisiejszym świecie głos Kościoła musi być wyraźny. – Działamy w rzeczywistości mocno zdechrystianizowanej, stąd nasza pozycja i postawa muszą być czytelne i zdecydowane by głosić to co Kościół ma w swojej doktrynie i tradycji, zarówno jeśli chodzi o rzeczywistość teologiczną, jak i postępowanie moralne – powiedział abp Hoser.

Bp Romuald Kamiński przez wiele lat związany był najpierw z archidiecezją warszawską, a następnie z diecezją warszawsko-praską jako kanclerz jej kurii.

W Episkopacie pełnił funkcję delegata ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów.

Obecnie jest członkiem Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rady ds. Rodziny, Rady ds. Dialogu Religijnego i Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.