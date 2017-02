Bp Ryś do misjonarzy miłosierdzia: dlaczego ludzie słyszą ciągle nakazy i zakazy?

Dlaczego ludzie słyszą ciągle nakazy i zakazy? Wszystko sprowadzamy tylko do moralności. Dlaczego? Przecież Jezus spojrzał na człowieka i ukochał go. O tym jest Ewangelia – mówił bp Grzegorz Ryś podczas Mszy św. kończącej spotkanie formacyjne misjonarzy miłosierdzia, które odbyło się w dniach 26-27 lutego w krakowskich Łagiewnikach.

W czasie Mszy św. kończącej spotkanie formacyjne misjonarzy miłosierdzia, które odbywało się w dniach 26-27 lutego, homilię wygłosił bp Grzegorz Ryś.

Obecnym w kaplicy św. Faustyny kapłanom, biskup wskazał dwa istotne elementy Ewangelii. – My czytamy, że Jezus spojrzał na człowieka z miłością. A tekst oryginalny mówi, że Jezus spojrzał na niego i ukochał go. Ukochał! To jedno zdanie zupełnie zmienia tę rozmowę – podkreślał biskup.

Drugim elementem, o którym mówił biskup, jest słowo „człowiek”: – Tylko u Marka pojawia się słowo „człowiek”. Inni mówią albo o młodzieńcu, albo o księciu. A wśród nas nie ma ani młodzieńców, ani książąt. Za to każdy z nas może odnaleźć się w tym ewangelicznym „człowieku” – mówił do zebranych.

Krakowski biskup pomocniczy wyjaśnił, że ewangelia jest aktualna także dzisiaj: – Nie minęła oferta tego spotkania. Nie potrzeba wyjątkowego statusu, żeby przeżyć spotkanie z Jezusem. To nie jest ewangelia o pieniądzach i majątku, jak może się nam wydawać. To rozmowa o miłości – dodał.

Biskup zaznaczył, że pytanie o miłość jest najważniejszym pytaniem ewangelii. Mówił, że gdy człowiek gubi relację z Jezusem, to wtedy wszystko jest trudne, pojawia się smutek i poczucie bezsensu. Zadaniem misjonarzy miłosierdzia ma być natomiast doprowadzanie człowieka do spotkania z Bogiem. – Co zrobimy z miłością, która jest nam ofiarowana? – pytał zebranych.

Uwrażliwiał także kapłanów na to, aby przepowiadali słowa pełne nadziei, a nie takie, które tylko wzywają do umartwień i są napomnieniami. — Na ile ludzie w Kościele mają doświadczenie osoby Jezusa i Jego miłości? Dlaczego ludzie słyszą ciągle nakazy i zakazy? Wszystko sprowadzamy tylko do moralności. Dlaczego? Przecież Jezus spojrzał na człowieka i ukochał go. O tym jest ta ewangelia – zakończył.

Spotkanie formacyjne misjonarzy miłosierdzia trwało w dniach 26-27 lutego i obejmowało wspólną modlitwę, refleksję nad listem apostolskim „Misericordia et misera”, a także rozmowy na temat inicjatyw papieskich: „24h dla Pana” i „Niedziela ubogich”. Kapłani chętnie dzielili się również swoim doświadczeniem pełnienia posługi jako misjonarzy miłosierdzia.