Bp Samiec docenia ekumeniczne dokonania Soboru Watykańskiego II

Za nami 50 lat dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim, ten czas pomógł nam uświadomić sobie, że mamy wiele więcej rzeczy, które nas ze sobą łączą, niż dzielą – podkreślił Martin Junge, Sekretarz Generalny Światowej Federacji Luterańskiej, podczas konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas polskich centralnych obchodów 500-lecia Reformacji. Spotkanie z mediami poprzedziło sesję jubileuszową, w której udział wziął prezydent Andrzej Duda.

Z kolei bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przypomniał, że ruch ekumeniczny zainicjowany został przez przedstawicieli różnych wyznań, który „doszli do wniosku, że wierzymy w tego samego Boga w Trójcy Świętej i głosimy tę samą Ewangelię”. Bp Samiec docenił także II Sobór Watykański, jako wydarzenie, które otworzyło Kościół katolicki na ekumenizm.

Zdaniem luterańskiego zwierzchnika przełomowym wydarzeniem ekumenizmu w Polsce było wspólnej deklaracji o uznaniu chrztu. „To ma bardzo praktyczne znaczenie dla ludzi, którzy są w Kościołach, a czasami zawierają międzywyznaniowe zawiązki małżeńskie” – wskazał bp Samiec.

„Za nami 50 lat dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim na poziomie międzynarodowym. Ten czas pomógł nam uświadomić sobie, że mamy wiele więcej rzeczy, które nas ze sobą łączą, niż dzielą. Teraz musimy pielęgnować w sobie wzajemne zaufanie, byśmy byli w stanie lepiej zrozumieć siebie” – podkreślił ks. dr Martin Junge, Sekretarz Generalny Światowej Federacji Luterańskiej.

Zaznaczył, że w przygotowaniach do obchodów 500-lecia Reformacji dołożono starań, by nie zapomniano o tym wszystkim co w tym czasie wyrosło między nami; byśmy nie wrócili do punktu wyjścia, tak jakby przez ten czas nic dobrego się nie rozwinęło.

Przypomniał oczekiwanie Światowej Rady Ekumenicznej, by świętowanie tego jubileuszu odbyło się w duchu odpowiedzialności ekumenicznej. „Dlatego szczególnie ważne jest dla nas podkreślenie łączących nas ekumenicznych relacji” – powiedział ks. Junge.

Przypomniał ubiegłoroczne obchody 500-lecia Reformacji w Lund, w których uczestniczył papież Franciszek. „Spotkaliśmy się w Lund, by wyrazić potrzebę wspólnego składania świadectwa o Jezusie Chrystusie jako źródle zbawienia, ale również po to, by prosić o przebaczenie z powodu konfliktów i przemocy, które przez tak wiele wieków naszej wspólnej historii były w niej obecne” – podkreślił duchowny.

„Tożsamość ewangelicka rośnie dzięki dialogowi z innymi, w konfrontacji i wspólnym działaniu” -powiedziała z kolei bp Anette Kurschus, zwierzchniczka Ewangelickiego Kościoła Westfalii. Zaznaczyła, że reformacja jest ruchem, który nie rozgrywał się wyłącznie w Niemczech, lecz to ruch, który łączy różne narody i kraje.

Konferencja zorganizowana na Zamku Królewskim w Warszawie poprzedziła uroczystą sesję jubileuszową, w której udział wziął prezydent Andrzej Duda. Wykłady wygłosili sekretarz Światowej Federacji Luterańskiej ks. dr Martin Junge oraz prof. Jerzy Buzek, najbardziej znany polski luteranin. Podczas tej samej uroczystości wręczono Nagrodę im. Anny Wazówny. Otrzymał ją luterański Kościół Szwecji za pomoc humanitarną udzieloną Mazurom po II wojnie światowej.

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w RP należy do rodziny Kościołów luterańskich, która na świecie liczy 80 mln wyznawców. W Polsce mieszka ok. 70 tys. luteran. Podstawą nauki Kościoła jest Pismo Święte oraz jego wykład zawarty w Księgach Wyznaniowych.