Bp Śmigiel do kleryków: posługi to stopnie rozwoju wiary

Posługi w Kościele to stopnie rozwoju wiary – powiedział dziś bp Wiesław Śmigiel, biskup pomocniczy w Pelplinie, do kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Udzielił też im posług lektoratu i akolitatu.

Bp Wiesław Śmigiel przewodniczył Mszy św. w intencji kleryków przyjmujących posługi. Stwierdził, że uroczystość ta wpisuje się w liturgiczny klimat Wielkiego Postu – tego dnia przypada Niedziela Laetare, czyli „niedziela radości”: „Jest się z czego cieszyć, otrzymując od Boga, przez pośrednictwo Kościoła, posługi” – komentował hierarcha.

Odniósł się do niedzielnych czytań mówiąc, że scena wyboru Dawida na króla niesie nadzieje i radość, że „Bóg widzi inaczej niż człowiek”. Dawid był ostatnim z synów Samuela, niemal ukrywanym, ale to on został wybrany do tej bardzo ważnej posługi. Przypomniał inne postaci z historii zbawienia, które też wybrał Bóg m.in. Gedeona, Jonasza, Jeremiasza.

„Najistotniejszą rzeczą w posłudze będzie związek z Jezusem, wiara w Jezusa. Ewangelia pięknie pokazuje stopnie przyjęcia Jezusa jako Mesjasza: najpierw wydaje się, że jest to prorok, a potem uznaje się w nim Syna Człowieczego. Tak też jest w Kościele: kolejne posługi, to stopnie rozwoju wiary” – zaakcentował biskup z Pelplina.

W czasie Mszy św. bp Wiesław Śmigiel udzielił posługi lektoratu siedmiu klerykom III roku, a posługi akolitatu siedmiu klerykom czwartego roku. Lektorzy są odtąd uprawnieni do czytania Słowa Bożego podczas Mszy św., a akolici będą m.in. wspomagać diakonów i kapłanów w wypełnianiu czynności liturgicznych; będą też nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej.

Rektor uczelni ks. prał. dr Marek Jarosz podkreślił, że kluczową kwestią w życiu alumnów będzie odpowiedź na pytanie: „Czy wierzysz w Syna Człowieczego?”. Będzie ona stanowić bazę dla dalszych poczynań. Zachęcił też kleryków, aby stale budzili w sobie „światło wiary”.

Za udzielenie posług podziękował Tomasz Gerek, alumn czwartego roku. Odwołał się do słów liturgisty ks. kan. dr Piotra Grzywaczewskiego, że „Kościół powierza w ich ręce największy swój skarb – żywego Jezusa”. Wyraził też wdzięczność biskupowi płockiemu Piotrowi Libera, moderatorom i wykładowcom za decyzję o dopuszczeniu kleryków do przyjęcia posług.

Aktualnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku studiuje około 35 kleryków, w tym 4 na roku propedeutycznym. Aktualnie uczestniczą oni w rekolekcjach wielkopostnych, które głosi bp Wiesław Śmigiel.