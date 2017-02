Bp Solarczyk: Bez troski o życie duchowe nie ma troski o życie społeczne

Bez troski o życie duchowe trudno mówić o trosce o życie społeczne – zwrócił uwagę bp Marek Solarczyk. Po raz szósty na Jasnej Górze odbyła się pielgrzymka Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Burmistrzowie, wójtowie, pracownicy Starostwa Powiatowego, oraz urzędów, modlili się przed Cudownym Obrazem o potrzebne łaski dla siebie i mieszkańców, których reprezentują.

W homilii biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przypomniał samorządowcom o konieczności troski o życie duchowe. – Potrzeba by człowiek umiał dostrzec dary Boga i przyjąć je z szacunkiem i wdzięcznością. By więź z Panem stała się fundamentem życia osobistego i zaangażowania na rzecz innych – powiedział bp Solarczyk.

– Bóg pyta dziś każdego z was: Czy chcesz być tym, kto pójdzie za Mną? Kto w kolejnym dniu swojego życia zrobi wszystko, aby to co jest darem i tajemnicą Boga żyło jeszcze mocniejszym światłem które oświeci każdą drogę twojego życia i pomożesz aby to światło oświecało również drogę życia innych ludzi, szczególnie tych których Pan Bóg ci zawierzył – zachęcał do refleksji kaznodzieja.

Bp Solarczyk podziękował również samorządowcom za ich zaangażowanie w przygotowanie i przebieg ŚDM. – Wydarzenia z lipca ubiegłego roku były niezwykłym potwierdzeniem, że umiemy razem myśleć o tym co stanowi dobro wspólne. Jak inaczej nazwać to co się dokonało wówczas na naszej ziemi. Nikt przecież z was nie miał wątpliwości, że ci którzy do nas przyjadą nie będą rozróżniali, czy to czego doświadczyli spotkało ich w Jadowie, Tłuszczu, Zielonce, Wołominie czy w Radzyminie, ale będą to utożsamiali z tym, co jest Polską – powiedział bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa działa na terenie powiatu wołomińskiego skupia również władze miasta Marki.