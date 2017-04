Bp Solarczyk: Boże Miłosierdzie wpisane jest w naszą codzienność

Boże Miłosierdzie wpisane jest w naszą codzienność – podkreślił bp Marek Solarczyk dodając, że trudne sytuacje są szkołą zaufania Chrystusowi. W Święto Bożego Miłosierdzia przewodniczył on dorocznym uroczystościom w Domu Świętej Faustyny w Ostrówku, gdzie Helena Kowalska przed wstąpieniem do zakony pracowała u państwa Lipszyców opiekując się ich dziećmi.

W czasie Mszy św. bp Solarczyk podkreślił, że Święto Bożego Miłosierdzia to czas szczególnej łaski Bożej Miłości dla człowieka. – Podobnie jak Tomasz Apostoł stawajmy zatem dziś z całą otwartością naszego serca przy Chrystusie pozwalając by to co jest darem Jego łaski nas dotykało i przemieniało. Byśmy jak uczniowie stawali się świadkami Zmartwychwstałego tam gdzie żyjemy – zachęcał duchowny.

Zwrócił uwagę, że Boża Miłość i Miłosierdzie objawia się w ludzkiej codzienności. – Tak wiele otrzymuję każdego dnia dobra wpisanego w nasze życie osobiste, w życie naszych rodzin, czy naszych parafii. Ważne byśmy potrafili dostrzec, że jego źródłem jest Bóg – mówił bp Solarczyk. Dodał, że obecność i działanie Boga wyrażają się w zwyczajnej codzienności, która jest dla nas wielką szansą i zaproszeniem byśmy – podobnie jak Helena Kowalska – odpowiadali na wezwanie Chrystusa na miarę naszych życiowych dróg i powołań.

Z okazji Niedzieli Bożego Miłosierdzia w Domu Świętej Faustyny w Ostrówku przygotowano specjalny program duchowy. Obok uroczystej Mszy św. był także specjalny czas na spowiedź, wspólną modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia oraz osobistą adoracją Najświętszego Sakramentu. Po liturgii odbyło się błogosławieństwo obrazów Jezusa Miłosiernego.

Dom Św. Faustyny w Ostrówku jest otwarty od 7 lat. Z roku na rok przybywa pątników. Wielu z nich w tym miejscu otrzymało szczególne łaski – podkreślają Siostry ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, które opiekują się diecezjalną placówką.

Święto Miłosierdzia Kościół obchodzi w I niedzielę po Wielkanocy. Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest nazywane też Niedzielą Miłosierdzia.