Bp Solarczyk: czas srebrnego jubileuszu diecezji to okazja do odnowienia relacji z Bogiem i pojednania z najbliższymi

Pan nieustannie nam błogosławi – podkreślił bp Marek Solarczyk zachęcając do dostrzeżenia Bożych darów a przez to do przemiany swojego życia. Uroczystościami na szczeblu dekanalnym rozpoczęły się obchody srebrnego jubileuszu diecezji warszawsko-praskiej. Bp pomocniczy przewodniczył Mszy św. w kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, gdzie licznie zgromadzili się kapłani, osoby życia konsekrowanego oraz wierni świeccy z dekanatu.

Bp Solarczyk zwrócił uwagę, że Bóg nieustannie ofiarowuje człowiekowi swoje błogosławieństwo. Stwierdził, że niezwykle wymownym tego świadectwem dla polskiego narodu jest zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej zwane ‘Cudem nad Wisłą’. – W czasie pamiętnego kazania przed katedrą warszawsko-praską 13 czerwca 1999 roku Ojciec Święty powiedział, że Boża Opatrzność złożyła na naszą diecezję obowiązek podtrzymywania pamięci i szacunku dla bohaterskiego zrywu i ogromnej ceny krwi obrońców Ojczyzny z roku 1920 – przypomniał bp Solarczyk. Wyraził jednocześnie wdzięczność tym którzy na co dzień troszczą się o wychowanie młodego pokolenia w duchu szacunku dla narodowego dziedzictwa pozostawionego przez minione pokolenia rodaków.

Bp pomocniczy zwrócił również uwagę na znaczenie wznoszonego na ziemi radzymińskiej sanktuarium św. Jana Pawła II. – Jest to jedyna parafia w naszej diecezji, która nosi imię papieża Polaka. Jej powstanie stanowi wyraz naszej wdzięczności za obecność Ojca Świętego na naszej ziemi i tego co nam pozostawił – powiedział bp Solarczyk.

Na zakończenie zachęcił by czas srebrnego jubileuszu diecezji stał się dla każdego okazją do odnowienia relacji z Bogiem i pojednania z najbliższymi. – Niech to co jest naszym życiowym powołaniem jako kapłana, osoby konsekrowanej czy żyjącej w małżeństwie będzie przeżywane z prawdziwym oddaniem i jeszcze większym zaangażowaniem, tak by przynosiło owoce zarówno w naszym życiu indywidualnym jak i budowało całą wspólnotę Kościoła – zaapelował bp Solarczyk. Wspomniał, że poprzez miłowanie Boga i bliźniego człowiek może wynagradzać Bogu za zło popełniane przez bliźnich.

W piątek obchody jubileuszowe obędą się na poziomie parafii, zaś w sobotę na poziomie diecezji.

Uroczystej liturgii 25 marca w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika będzie przewodniczył metropolita warszawski Kazimierz Kardynał Nycz, zaś homilię wygłosił ordynariusz diecezji abp Henryk Hoser.