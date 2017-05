Bp Solarczyk do diakonów: Bądźcie zawsze wierni Boże łasce niosąc innym Miłość Pana

Bądźcie zawsze wierni Boże łasce niosąc innym Miłość Pana – zaapelował do diakonów bp Marek Solarczyk. W czasie uroczystej Mszy św. w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na stołecznym Kamionku udzielił on święceń diakonatu siedmiu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Nawiązując w homilii do modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa bp Solarczyk przypomniał, że powołanie jest darem Miłości Boga. – To On każdego z was wybrał, obdarował i posyła obiecując że będzie was również prowadził drogami waszego życia a poprzez was pragnie także dotykać serc innych – powiedział duchowny. Podkreślił, że Bóg w przedziwny i ciągle na nowo odkrywany sposób potwierdza człowiekowi swoje wybranie. – Obyście zatem zawsze byli wierni łasce Pana niosąc w sobie zachwyt dla Jego darów – zaapelował.

Podkreślił, że przyjaźń z Chrystusem domaga się nieustannego wsłuchiwania się w Boże Słowo i wypełniania Go. – Życzę każdemu z was byście potrafili zachować wrażliwą duszę na to wszystko co Jezus będzie do was kierował, na to co będzie mówił w tajemnicach waszego życia, w tajemnicach wpisanych w Kościół, w świat który nas otacza, ale również i w każdego człowieka którego postawi On obok was. – Pamiętajcie dana osoba nigdy nie znajdzie się obok was przypadkiem. Nigdy nie zbłąka się, podobnie jak ci wszyscy którzy zostali powierzeni opiece pierwszych diakonów – przekonywał bp Solarczyk.

Zachęcał również diakonów by swoją modlitwą zawsze ogarniali intencje całego Kościoła. – Stając przed Panem w modlitwie liturgicznej macie być tymi, którzy będą zanosić Mu tajemnice oraz bogactwo przeżyć każdego którego On zechce abyście Mu przyprowadzili. Będą to zatem zarówno ci, których zauważycie czy spotkacie, ale również i ci, których nigdy nie poznacie ale będą wpisanie w wasze życie i waszego ducha – powiedział bp Solarczyk.

Zwrócił uwagę, że tym co najważniejsze w działalności apostolskiej to nie przymioty osobiste ale życie w bliskości z Bogiem. – W Piśmie Świętym czytamy, że na diakonów wybrano tych którzy byli ludźmi pełnymi Ducha i mądrości, a zatem odznaczali się wiarą i zaufaniem Panu. – Bądźcie zatem jak oni sługami Miłości Boga – życzył na zakończenie biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

W gronie diakonów znaleźli się Szymon Andrzej Berger z parafii św. Izydora w Markach, Marcin Bodziak z par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowiu Lubelskim, Paweł Marcin Jagła z par. św. Marii Magdaleny w Warszawie na Bródnie, Patryk Krzysztof Lendlewicz z par. MB Królowej Polski w Wołominie, Daniel Lubański z par. św. Jana Chrzciciela w Józefowie-Michalinie, Jan Łaski z par. MB Częstochowskiej w Wołominie, Jan

Lucjan Roztocki z par. MB Częstochowskiej w Wołominie.

Do święceń diakonatu alumni przygotowywali się przez pięć lat formacji. Ostatnim jej etapem były rekolekcje które poprowadził dla nich ojciec duchowny ks. Grzegorz Zagórowski.