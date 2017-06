Bp Solarczyk do katechetów: Bądźcie świadkami wiary, nadziei i miłości dla młodego pokolenia

Bądźcie świadkami wiary, nadziei i miłości dla młodego pokolenia – zaapelował do nauczycieli religii bp Marek Solarczyk. W konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na stołecznym Kamionku odbyło się podsumowanie roku katechetycznego w diecezji warszawsko-praskiej W czasie uroczystości dziękowano Bogu za minione 25 lat diecezjalnych struktur Wydziału Nauki Katolickiej oraz osoby i instytucje zaangażowane na polu szkolnego nauczania religii. Najbardziej zasłużeni zostali wyróżnieni specjalnymi medalami.

W homilii bp Solarczyk podkreślił, że podstawowym zadaniem katechety jest towarzyszenie młodemu człowiekowi na drodze odkrywania Boga i podążania Jego drogą. – Naszą misją jest wspierać tych, którzy zostali nam powierzeni, by jak mówi Pismo święte – ich ludzkie życie ‘wysławiało dzieła Boga’, by dobrze czynili, a więc by ich modlitwa była szczera, a miłosierdzie połączone ze sprawiedliwością – powiedział kaznodzieja.

Przywołując postać archanioła Rafała, bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, zachęcał katechetów do modlitwy za powierzone im osoby. – Obyśmy byli posłańcami Boga nie tylko w doświadczeniach ziemskich, a więc w czasie lekcji, spotkań, w rozmowach czy działaniach, które świat w jakiś sposób zobaczy, oceni i opisze, ale również na płaszczyźnie duchowej przedstawiając Panu intencje naszych wychowanków, a poprzez nich także środowisk, w których żyją – zaapelował bp Solarczyk. Jako przykład postawy zawierzenia wskazał ubogą wdowę z Ewangelii, która wrzuciła do skarbony świątynnej całe swoje utrzymanie. – Ona pokazuje nam, że całe nasze życie i zaangażowanie jest w ręku Boga i to On jest tym, który dotyka swoją mocą ludzkich serc – zwrócił uwagę duchowny.

Wykład zatytułowany ‘Katecheza Warszawsko-Praska na tle mijającego 25-lecia’ wygłosił ks. prof. Piotr Tomasik. Wspominając o uwarunkowaniach politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych, zwrócił on uwagę na możliwości jakie daje system prawny w Polsce. – Jesteśmy jedynym krajem, w którym możliwe jest organizowanie lekcji religii przez każdy zarejestrowany prawnie związek wyznaniowy – zwrócił uwagę. Jako przykład przywołał Włochy, gdzie takie prawo mają jedynie katolicy. W kilku innych państwach Europy Zachodniej mogą zaledwie cztery wyznania tworzyć lekcje religii – dodał.

Mówiąc o trudnościach i zagrożeniach, prelegent wspomniał o kryzysie autorytetu oraz zmianach demograficznych. Przestrzegł, między innymi, przed zbyt mocnym położeniem akcentów na płaszczyznę dydaktyczną. – Nie da się wychowywać bez treści, ale koncentrowanie się jedynie na nauczaniu owocuje patrzeniem na to, co robimy jedynie poprzez pryzmat samej funkcji nauczania – stwierdził.

– Cała formacja chrześcijańska jest przede wszystkim pogłębieniem kerygmatu, który coraz bardziej i doskonalej się ukonkretnia – powiedział za papieżem Franciszkiem prof. Tomasik.

W czasie obchodów zostały także wyróżnione osoby i instytucje zasłużone na polu szkolnego nauczania religii w ciągu ostatniego ćwierćwiecza.

Dyrektor Diecezjalnego Wydziału Nauki Katolickiej ks. Piotr Pierzchała podkreślił, że jednym z największych sukcesów minionego czasu było nie tylko stworzenie struktur, ale również własnych podręczników, które służą nauczaniu dzieci i młodzieży. – To już trzecia edycja. Są one nawet zatwierdzone jako ogólnopolskie – wspomniał duchowny.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej religii w szkołach uczy ponad 850 osób. W gronie tym jest 200 księży, ok. 100 sióstr zakonnych oraz ok. 550 ludzi świeckich.