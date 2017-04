Bp Solarczyk do katechetów: to Jezus przemienia serca i daje wzrost

Na tyle pomożemy innym, na ile sami będziemy żyć w jedności z Bogiem – przekonywał katechetów bp Marek Solarczyk podkreślając, że tym który przemienia ludzkie serca i daje życie jest Jezus Chrystus. Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył Mszy św. podczas Diecezjalnego Wielkopostnego Dnia Skupienia dla nauczycieli religii.

Katechezę ascetyczną wygłosił wieloletni ojciec duchowny Wyższego Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Grzegorz Zagórowski.

Przywołując w homilii biblijny obraz drzewa zasadzonego nad płynącą wodą bp Solarczyk przestrzegał przed utratą nadziei i zniechęceniem. – Jakże często słyszymy zarówno pod swoim adresem jak i tego co robimy komentarze sprowadzając się do słów: ‘To nie na teraz, nie na ten czas’. ‘To nie ty będziesz mnie uczył czy będziesz mi mówił co mam robić, jak mam żyć’. Sprawia to że wielu sercach rodzi się pytania o sens i wartość ofiarowanego posłannictwa. Nie możemy jednak poddać się zwątpieniu. Głoszenie Ewangelii to przede wszystkim misja samego Chrystusa. To On jest tym, który posadził nas nad tą płynącą, Żywą Wodą i to On również będzie chronił, dalej prowadząc swoje dzieło. Bądźmy zatem takim drzewem które czerpie z Bożego źródła nie zamartwiając się zbytnio o rezultaty” – zachęcał katechetów bp Solarczyk.

Mówiąc o dynamice działania Ducha Świętego przestrzegł przed próbami ludzkiego zrozumienia logiki działania Boga. – Jak mówił Jezus Chrystus wiatr tchnie kędy chce i tak samo jest z Duchem Świętym. Nie zrozumiemy wszystkiego ale jednego możemy być pewni – On jest i działa – podkreślił kaznodzieja.

Zachęcając do całkowitego zawierzenia Bogu przekonywał: „On do końca doprowadzi swoje dzieło”.

Naukę rekolekcyjną wygłosił ks. Grzegorz Zagórowski. Przywołując biblijny obraz Winnego Krzewu przypomniał, że na mocy sakramentu chrztu świętego każdy jest wszczepiony w Chrystusa, a zatem i w Jego radość bycia Synem Boga Ojca.

– Ta radość winna być naszą siłą w zmaganiu z trudami codziennego życia, z wyzwaniami jakie niesie życie zawodowe. Mamy nią niejako promieniować tak by inni zapragnęli poznać jej źródło, zapragnęli poznać Boga – zwrócił katechetom uwagę ks. Zagórowski.

Podkreśli, że poprzez troskę o życie duchowe człowiek otwiera swoje serce na Boga i pozwala Mu w nim żyć. – Jeśli pozwolimy miłości by nas przeniknęła to wówczas Jezus będzie kochał w nas i poprzez nas. To nie my będzie już mówić, głosić, czy przebaczać ale On w nas i poprzez nas – tłumaczył duchowny.

W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu katecheci mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.