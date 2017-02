Bp Solarczyk do osób konsekrowanych: Żyjąc w jedności z Bogiem, pomagajcie innym przyjąć Jego Miłość

Żyjąc w jedności z Bogiem pomagajcie innym przyjąć Jego Miłość – zachęcał osoby konsekrowane bp Marek Solarczyk. W święto Ofiarowania Pańskiego przewodniczył on Mszy św. w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, w czasie której osoby poświęcone Bogu odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia.

W homilii bp Solarczyk przyrównał misję osób konsekrowanych do posłannictwa Anioła niosącego światło Pana, by co jest ‘tajemnicą świątyni życia i wiary’ każdego człowieka zostało wypełnione Bożą łaską. – Idąc niczym Symeon z wiernością, wytrwałością, mądrością wieku i doświadczeń oraz bogactwem charyzmatu otrzymanego od Boga bądźcie świadkiem, który nieustannie będzie zachęcał ludzi, by otworzyli jak mówi psalmista ‘podwoje swoich serc’ na to, by – ‘przyszedł Bóg’ – zachęcał kaznodzieja.

Przypomniał, że poprzez profesję rad ewangelicznych osoba konsekrowana nie tylko czyni Jezusa Chrystusa sensem swojego życia, ale również stara się odtworzyć formę jaką obrał w życiu Syn Boży. – Zachowanie dziewictwa jest tym niesamowitym potwierdzeniem przyjęcia czystej Miłość samego Pana, która wypełnia całe serce. Jest to również potwierdzeniem wobec świata, że On jest jedyną Miłością – powiedział duchowny.

Zwrócił uwagę, że poprzez ślub ubóstwa osoba konsekrowana pokazuje światu czym jest komunia osób. – Pokazuje, że wszystko otrzymuje od Ojca i na wzór Chrystusa z miłością wszystko Mu oddaje – powiedział bp Solarczyk. Zachęcał, by wszystko co przynosi codzienność, przyjmować jako dar Boga, ofiarowując Mu jednocześnie to, co samemu się niesie.

Na zakończenie bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej podziękował osobom konsekrowanym za świadectwo ich życia. Życzył im jednocześnie, by dzieło, które Bóg im zlecił przynosiło jak największe owoce. – Byście tak jak Symeon i prorokini Anna z wdzięcznością i pokojem serca przeżywali każdy dzień wierząc, że jest on wypełniony obecnością Chrystusa oraz byście poprzez wasze życie konsekrowane dośpiewywali kolejne słowa psalmisty, zachęcając innych, by otworzyli bramy swojego serca dla Boga – podsumował bp Solarczyk.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej mieszka łącznie ponad 1,5 tys. sióstr z 66 zgromadzeń zamieszkujących w 130 domach zakonnych.