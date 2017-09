Bp Solarczyk do Ruchu Światło-Życie: bądźcie Sługami Ewangelii pomagając innym na drodze wiary

Bądźcie Sługami Ewangelii pomagając innym na drodze wiary – zaapelował do członków Ruchu Światło-Życie bp Marek Solarczyk. Ponad 1600 osób w tym 917 młodych i ponad 300 małżeństw z Diecezji Warszawsko-Praskiej wzięło w tym roku udział w rekolekcjach wakacyjnych Ruchu Światło-Życie. Wyjechało z nimi 34 kapłanów. Aby podziękować Bogu za czas przemiany swojego życia, oazowicze spotkali się w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana na dorocznym porekolekcyjnym Dniu Wspólnoty. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Marek Solarczyk.

W homilii podkreślił, że życie duchowe to nieustanne otwieranie się na Boga, Jego łaskę i to do czego zaprasza człowieka poprzez wyzwania jakie przynosi codzienność. – Daru Miłości Boga nie da się zamknąć sprowadzając do pewnych sztywnych praktyk, wyrazić w swoistym bilansie. Możemy jedynie nieustannie starać się na niego otwierać, pozwalając Jezusowi działać w nas i poprzez nas we wspólnocie Kościoła – mówił duchowny.

Nawiązując do peregrynacji kopi Jasnogórskiego Wizerunku po diecezji bp Solarczyk przypomniał oazowiczom o ich odpowiedzialności za dzieło ewangelizacji. – Nawiedzenie Maryi w Jej wizerunku to dla nas szczególny czas łaski, ale i zobowiązania byśmy potrafili podobnie jak św. Elżbieta przyjąć Matkę Bożą wyrażając naszą radość, potwierdzając że dostrzegamy moc Bożego Błogosławieństwa i dając świadectwo – jakich momentów ono już dotknęło – powiedział duchowny.

Podkreślił, że prawdziwa przemiana świata zaczyna się od troski o osobistą świętość, a więc o relację z Bogiem – Mamy być gotowi, jak ci słudzy z wesela w Kanie Galilejskiej, dać siebie innym – powiedział do oazawiczów bp Solarczyk. Zwrócił jednocześnie uwagę, że nie chodzi tylko o wymiar zewnętrzny, który wyraża się poprzez zaangażowanie się w przygotowanie i przeprowadzenia w parafii nawiedzenia kopii Jasnogórskiego Obrazu. – Jeżeli chcemy, by nasza wspólnota potrafiła go właściwie przyjąć otwierając się na Boże dary, to chroń życie łaski przede wszystkim w sobie, czyniąc to również dla innych – zaapelował bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

W tym roku w rekolekcjach wzięło udział ponad 1600 osób. Dla wielu z nich był to czas szczególnego doświadczenia Boga. – Dostrzegłem wartość Mszy św. i potrzebę służby w mojej parafii – dzielił się Bartosz, który był na drugim stopniu oazy. Z kolei Adrian chcąc dzielić się tym, co przeżył, w czasie rekolekcjach zaczął dawać świadectwo swojej wiary w klubach i na koncertach metalowych. – Reakcje są różne od zaskoczenie, czy niechęci poprzez wdzięczność. W tych miejscach można spotkać wielu ludzi, którzy gdzieś się zagubili, a nie ma kto im pomóc odnaleźć Jezusa – wyznał.

Także dla kapłanów rekolekcje oazowe to czas odnowy duchowej. – Miałem szansę obserwować entuzjazm i empatię dzieci oraz i ich prostotę w relacji z Bogiem. Dla nich świata jest czarny albo biały, podczas gdy my dorośli potrafimy wszystko bardzo skomplikować. Najbardziej widoczne było to w czasie modlitwy, kiedy dzieci w spontaniczny sposób formułowały swoje wezwanie – wyznał ks. Łukasz Staszak.

Hasłem nowego roku pracy formacyjnej są słowa ”Sługa Niepokalanej”. Nawiązują one do postaci założyciela ruchu, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W tym roku minęła bowiem 30. rocznica jego śmierci. Z tej okazji organizowane są liczne spotkania, konferencje i warsztaty przybliżające zarówno samą postać ks. Blachnickiego, jak i jego nauczanie. Najbliższe odbędzie się 23 września na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.