Bp Solarczyk do studentów: pomagajcie innym odkrywać piękno człowieczeństwa

– Pomagajcie innym odkrywać piękno człowieczeństwa i wiecznego życia z Bogiem – zaapelował do studentów bp Marek Solarczyk. W Światowy Dzień Misyjny biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył Mszy św. w diecezjalnym ośrodku akademickim ARKA w kościele Nawrócenia Świętego Pawła na stołecznym Grochowie. W czasie liturgii modlono się za ŚDM w Panamie.

Nawiązując w homilii do doświadczenia pracy misjonarzy bp Solarczyk podkreślił, że największym dobrem w świecie jest ludzkie życie. Zaznaczył, że Bóg ofiarowuje człowiekowi tak wiele darów, by nie tylko sam mógł je odkrywać, rozwijać i cieszyć się nimi, ale również by dzieli się tym z innymi. – Obyśmy byli gotowi zanieść je innym nawet własnym kosztem – wyraził nadzieję duchowny. – Wówczas wszystkie ewangeliczne rozważania, podchwytliwe pytania stawiane Jezusowi w Ewangelii przez faryzeuszów tracą sens – stwierdził.

Nawiązując do ŚDM w Panamie bp Solarczyk zwrócił uwagę, że jest to wciąż kraj misyjny. Przyznał, że są tam piękne krajobrazy z palmami i morzem. – Nie zapominajmy jednak, że są tam przede wszystkim ludzie, którzy potrzebują drugiej osoby żeby przeżyć, żeby mieć co zjeść, a i do tego by móc ucieszyć się swoją wiarą. W związku z tym, niezależnie od tego czy wybieramy się w 2019 roku do Panamy, niech każdy 22. dzień miesiąca będzie takim szczególnym czasem modlitwy za ten kraj, tych ludzi oraz całe dzieło ŚDM w Panamie – zachęcał duchowny.